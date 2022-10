Gabriel Schultz reveló lo más duro de su adicción: "No puedo liberarme"

Gabriel Schultz pasó por Seres libres, el programa de Gastón Pauls, y se sinceró respecto a la adicción que sufre desde que tiene 9 años.

Gabriel Schultz pasó por Seres libres, el programa que conduce Gastón Pauls y se sinceró respecto a la adicción que sufre desde pequeño y que aún no logra vencer. "No puedo liberarme", aseguró el periodista durante una extensa y profunda entrevista en la que habló de la problemática que lo afecta tanto a él como a millones de personas en todo el mundo.

Gastón Pauls suele lograr en Seres libres que sus invitados se suelten y puedan expresar cuestiones sobre su vida que tal vez nunca hablaron en público o que son incómodas de charlar. Muy diversos son los ejemplos de celebridades que pasaron por el ciclo del actor y hablaron respecto a las adicciones que son o fueron parte de sus días. El más reciente fue el caso del periodista Gabriel Schultz.

"En cualquier adicción podés vivir sin: alcohol, cocaína, cigarrillo. Sin comer, no", resumió Schultz la problemática que no solo le afecta a él sino también a millones de personas en el mundo. El periodista se definió como un "adicto a la comida" y reveló que es un "esclavo de las dietas". En ese sentido, explicó que vive haciendo dietas sin los resultados esperados: "Es una esclavitud de la cual no puedo liberarme".

Respecto a su búsqueda por bajar de peso, Schultz rememoró que desde los 9 años hace dietas y se dio cuenta que la comida era una adicción en el momento en que prefiere "inconscientemente" comer a verse bien. "Cuando estoy más flaco soy feliz, pero eso me pasó muy pocas veces en la vida", agregó el columnista en ese sentido, aunque también reconoció que esa felicidad no alcanza a la satisfacción que le da comer algo que le guste.

Entre los problemas que le genera su adicción a la comida, remarcó la dificultad de conseguir ropa de su talle en locales comerciales y eso fue lo más cerca que estuvo de ser discriminado. Además, agregó que se siente "culpable de ser gordo". "Cuando la gordura se convierte en una enfermedad que puede tener consecuencias, ya no hay más chistes", sumó Schultz, al tiempo que aseguró que no le ofenden los chistes sobre el peso.

El deporte y poner su felicidad en otras cosas

Tras asegurar que es "feliz comiendo", el periodista reveló que para él "hacer dieta es no comer". Por otra parte, mencionó que siempre le recomiendan hacer ejercicio, pero no le gusta. "Siempre el deporte para mí fue como una frustración", detalló antes de asegurar que la comida es tanto una "satisfacción" como un "problema". "Si lográs poner tu felicidad en otras cosas que no sean una empanada, a la larga esa felicidad es más duradera. Lo otro son cinco minutos de felicidad que te puede dar una comilona", concluyó Gabriel Schultz.