Putin concede pasaporte ruso a un ciudadano de EEUU que ayudó a Rusia desde Ucrania

Daniel Martindale, ciudadano estadounidense que ayudó a Rusia desde el interior de Ucrania, habla tras recibir un pasaporte ruso, en Moscú, Rusia

Daniel Martindale, un ciudadano estadounidense que ayudó al Kremlin a atacar a las tropas ucranianas y que fue sacado clandestinamente del este de Ucrania por las fuerzas especiales rusas, ha recibido un pasaporte ruso en Moscú.

La televisión estatal rusa emitió el martes un reportaje en el que se veía a Martindale, con barba recortada y vestido con traje y corbata, sonriendo al recibir sus nuevos documentos.

"Yo, Daniel Richard Martindale, voluntariamente y conscientemente, aceptando la ciudadanía de la Federación Rusa, juro respetar la Constitución", dijo en ruso.

"La convicción de que Rusia no es solo mi hogar, sino también mi familia... Me alegra enormemente que esto no solo sea así en mi corazón, sino también por ley", dijo Martindale a las cámaras de televisión mostrando el pasaporte ruso.

Martindale creció en granjas del norte del estado de Nueva York e Indiana, hijo de misioneros que más tarde se trasladaron a la China rural, según el Wall Street Journal. Un breve viaje por la frontera del Extremo Oriente ruso durante el tiempo que la familia pasó en China despertó el interés de Martindale por Rusia.

En 2018, Martindale, que ahora cuenta con 30 años de edad, se mudó a Vladivostok, una ciudad portuaria rusa en el Pacífico, donde estudió ruso y enseñó inglés, antes de ser deportado un año después por violar las leyes laborales, dijo el Journal.

Se trasladó al sur de Polonia, pero deseaba regresar a Rusia, según el Journal.

En 2022, Martindale entró en Ucrania pocos días antes de que el presidente Vladimir Putin ordenara la entrada de miles de tropas.

Martindale dijo a los periodistas en una rueda de prensa el pasado noviembre que estableció contacto con las fuerzas prorrusas a través de Telegram y les pasó información sobre instalaciones militares ucranianas desde la región de Donetsk, en el este del país.

El martes, Denis Pushilin, el líder instalado por Moscú de la parte de la región de Donetsk controlada por Rusia, entregó a Martindale sus documentos rusos, que, según dijo, le fueron concedidos por un decreto de Putin.

Pushilin expresó su gratitud a Martindale, afirmando que parte de la información que había compartido con ellos constituía la base de los planes rusos para tomar Kurajove, una ciudad cercana al importante centro logístico ucraniano de Pokrovsk.

Con información de Reuters