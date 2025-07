Nueva encuesta: el resultado sorpresivo para un candidato que se fortalece

Una nueva encuesta de la consultora Tendencias muestra el crecimiento en la imagen del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuya percepción positiva creció, en paralelo al descenso de su imagen negativa.

Para la realización de la encuesta, se les hizo un cuestionario a 2.806 bonaerenses mayores de 16 años entre el 25 y el 28 de junio últimos. El margen de error es de +-1,85% y el nivel de confianza es del 95%.

"El gobernador venía de un descenso gradual que se frenó en junio: remonta algo más de un punto y registra su mejor momento, llegando a los 47 puntos de imagen positiva", indicó la consultora. En cuanto a su gestión de gobierno, Tendencias remarcó que "junio dejó un dato" y profundizó: "La positiva subió cuatro puntos y la negativa retrocedió en la misma magnitud, cortando la tendencia descendente que se arrastraba desde marzo".

También creció la imagen del ex ministro de Economía y ex candidato presidencial de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa. "Tras meses de estancamiento entorno al 34-35%, Massa sube cinco puntos y alcanza un 40% de valoración positiva. El salto podría estar vinculado a su rol de 'mediador' en la interna del peronismo, buscando la unificación electoral y un rol más activo ante la detención de Cristina Kirchner. Aunque buena parte de ese apoyo permanece en la franja 'regular-positiva'", explicó Tendencias sobre Massa.

Los escenarios electorales

En la provincia de Buenos Aires se votará dos veces: los comicios para cargos locales serán el domingo 7 de septiembre y los nacionales serán el 26 de octubre. "En el terreno provincial semuestra un virtual empate entre Unión por la Patria (40,3%) y el Frente LLA–PRO (39,5%). En tercer lugar, aparece el Frente de Izquierda con el5,9%, más relegado la UCR–GEN–CC(2,5%), y otros espacios (0,7%). Un11,1% se manifiesta aún indeciso", explicó la consultora.

Asimismo, agregó: "El panorama es similar hacia la elección a diputados nacionales: Espert–Santilli (LLA–PRO) encabezan con 39,8%, seguidos de Massa–Mendoza (UP) con 36,2%. Más atrás se ubican Del Caño (FIT-U) con 5,6%, Facundo Manes con 5,3% y un3,1% de otras opciones. La proporción de indecisos alcanza el 10%.