Andy Kusnetzoff, Matías Martin, Sebastián Wainraich y María O’Donnell abandonaron la Metro para iniciar un nuevo proyecto radial. Los conductores se mudarán a una nueva estación, FM Urbana. El conductor de PH: Podemos Hablar decidió dejar a dos de los periodistas de "Perros de la Calle" detrás. Estamos hablando de Gabriel Schultz y Cayetano (Nicolás Cajg).

“Me quedo en Metro de 13 a 17 con Cayetano: todavía estamos armando aún el equipo. Creo que serán dos mujeres, pero todavía no está cerrado. Nosotros ya tenemos el contrato firmado, así que lo puedo confirmar”, explicó Schultz, en diálogo con Adrián Pallares.

Consultado sobre cómo tomó Andy, su compañero durante ocho años en Perros de la calle, que no lo siguiera en este pase a FM Urbana, Schultz fue terminante: “Ah, tanto no sé... Eso preguntáselo a él. Igual, la propuesta económica de Metro era mejor que la de Urbana. Tengo 20 años en la radio, eso también es un plus”.

De este modo Schultz y Cayetano se harán cargo de la franja horario que tenía Matías Martín con Basta de todo. A pesar de no seguir con Andy, el ex conductor de TVR contó que habló con el conductor de PH sobre su decisión de permanecer en Metro. “Lo charlamos, y le dije que prefería quedarme. También el tema de trabajar de tarde y no de mañana fue un factor que me ayudó a decidirme”, concluyó Gabriel, entusiasmado con su nuevo rol de conductor en Metro a partir del 1 de febrero.

Con respecto a la grilla de Urbana, de 9 a 13 irá Perros de la calle, título que Andy logró conservar debido a una gestión económica con su anterior radio. Al quedar con su equipo desmembrado, ya que solo lo acompañan del viejo grupo Harry Salvarrey y Evelyn Dotto, Kusnetzoff suma a Lizy Tagliani, a quien le dio la bienvenida con una posteo en Instagram. “Qué lindo juntarse a pensar y compartir proyectos con gente linda que admiro. ¡Se viene Lizy Tagliani!”. La conductora no hacía radio desde que abandonó el programa de Santiago del Moro en FM 100, hace un par de años.