Andy Kusnetzoff encara un nuevo proyecto

El 2021 trajo proyectos nuevos para muchísima gente. En el ámbito del periodismo, Andy Kusnetzoff confirmó que llevará adelante un trabajo con una reconocida personalidad de los medios.

Se trata de Lizy Tagliani, la humorista que en los últimos años incursionó en la conducción con El Precio Justo y ahora acompaña a Marley en Minuto para Ganar El conductor de PH, Podemos Hablar publicó una foto junto a la actriz y las redes sociales estallaron.

"Qué lindo juntarse a pensar y compartir proyectos con gente linda que admiro. ¡Se viene Lizy Tagliani!", expresó Kusnetzoff a través de una publicación que realizó en su cuenta oficial de Instagram. Inmediatamente después, decenas de usuarios reaccionaron con comentarios comenzaron a preguntarse si el programa que compartirán será en la radio o en la televisión.

En 2020, Andy Kusnetzoff condujo PH, Podemos Hablar todos los sábados por la noche, por la pantalla de Telefe. El ciclo, que se caracteriza por invitar a famosos de distintos rubros, ha sido un verdadero éxito. De hecho, Tagliani dijo presente en uno de las ediciones.

Andy Kusnetzoff en PH, Podemos Hablar

Cabe resaltar que Lizy Tagliani se encuentra acompañando a Marley en la pantalla de Telefe, donde se desempeña como co-conductora de Por el Mundo en Casa, programa en el que recorren diferentes lugares hermosos y curiosos de la Argentina en los tiempos de coronavirus.

La sorprendente salida de Andy Kusnetzoff de Radio Metro:

En diciembre pasado, y tras haber estado 18 años al aire, el periodista Andy Kusnetzoff terminó un ciclo y se despidió de radio Metro. De esa manera, abandonó la conducción de “Perros de la calle”, histórico programa que sin dudas dejó una huella en el periodismo argentino: "Me hubiera gustado estar todos los días, estar hasta la semana que viene, pero hay razones que no vienen al caso y no voy a usar esta hora que tengo para eso, razones por lo que no lo pude hacer. Es la que se puede", afirmó al aire.

¿Los motivos de su salida? Fueron estrictamente contractuales, aunque también existieron diferencias entre Kusnetzoff y las autoridades de la emisora radial: "Quiero irme bien con alegría, por supuesto que tenemos un mundo de sensaciones, no quiero melancolear".

El conductor se sumará ahora a una nueva radio, donde compartirá el aire con los mismos compañeros que en Metro: Matías Martín, Sebastián Wainraich y María O'Donnell. Los periodistas recalarán en al FM 104.3 que fue recientemente comprada por el empresario Carlos Rosales junto con Radio Continental y otra emisora.

Si bien aún no se conoce el nombre de la nueva radio, ya trascendió que los periodistas regresarían en breve con los mismos horarios que manejaban en la señal anterior.