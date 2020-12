El conductor Andy Kusnetzoff confirmó de forma oficial el final de Perros de la Calle en FM Metro y adelantó que parte del equipo pasará a una nueva emisora, aun a confirmar.

Al igual que lo hizo días atrás su colega Matías Martin, el periodista oficializó el fin de su programa en medio del éxodo masivo de conductores de la emisora que posee la familia Moneta. “Día histórico para Perros de la calle, 15 de diciembre del 2020 y es histórico por muchas razones, no solo por el anuncio que vamos a hacer, sino por volver al estudio, es rarísimo”, comenzó Andy.

Kusnetzoff definió el momento como “extraño, raro y lindo” por poder regresar al mismo espacio físico con sus compañeros. “Te das cuenta lo que fue pasando este año, lo difícil que fue, la falta de contacto como tuviste vos con tu familia, compañeros de trabajo, parte de lo que sucede acá tiene que ver con momentos que no son al aire, chistes, tandas, caminatas, terraza, acompañame a fumar, a comer algo a la cocina, porque es parte de lo que nos pasa, pero acá estamos”, consideró.

En cuanto al anuncio de la salida de la radio en la que lleva 18 años, Andy señaló: "Mis compañeros lo saben, es algo charlado, van pasando cosas y en los programas también pasan cosas. Nuestro anuncio es que Perros se muda de radio y se transforma”. Asimismo, afirmó que “termina una etapa espectacular de 18 años con mucha felicidad, los mejores momentos que uno le puede pedir a un programa" y sumó: "Ahora se viene una etapa para concretar nuevos sueños, proyectos, para seguir reinventándonos. Ese es el anuncio oficial, que sería un montón”.

El también conductor de PH, Podemos Hablar (Telefe), recorrió su camino dentro de la radio y aseguró que termina una etapa increíble. En ese camino, recordó la primera emisión de Perros de la Calle y estimó: “Tuve una gran media hora y tres horas y media de más. Había que llenar, no sabíamos con qué. Después aprendí que no se trata de llenar con cosas de afuera sino de adentro"

"Más adelante entró un pibe que me vino a buscar a la puerta de radio, Cayetano, más adelante Harry, Florencia Suárez que en el 2008 había dejado un cv y se convirtió en mi compañera de vida y la madre de mi hija. Se fue formando el Perros actual, no nombro a todos, discúlpenme”, agregó.

También recordó los grandes momentos de su programa, la posibilidad de hacer entrevistas a Lionel Messi y Diego Maradona y el haber realizado emisiones “desde Ciudad Oculta a la Torre Eiffel”.

En la línea de hacer un repaso por lo que fue Perros de la Calle, Andy subrayó el vínculo con los oyentes como un punto crucial y definió ese vínculo como el de "dos personas que crecieron juntas". "Crecimos, escuchamos miles de historias y ustedes historias fuertes nuestras, cosas que se las contás a alguien en quien confiás y agradezco, yo también conté”.

“Siempre que me preguntan si prefiero la tele o la radio, digo que la diferencia es que esta relación con los oyentes no la vas a tener en la tele. PH es el programa más radial que hice. Esa intimidad es la que hace especial y mágica la radio. Ganamos premios y reconocimientos, pero lo digo sin hipocresía, lo digo en serio, el mejor premio que ganamos es cuando alguien en la calle te para y te dice que somos sus amigos”, analizó.

Para concluir, Kusnetzoff agradeció a Metro y todos sus trabajadores. “Me cuestan los cambios. En el camino algunos (del equipo) vienen y otros van a otros nuevos proyectos y los voy a bancar y dar mi apoyo, es duro separarnos, pero también sé que merecen lo mejor. Quiero seguir enamorado de la radio, a veces hay que moverse y seguir buscando sueños, equipos, contenidos y buscar la adrenalina de los primeros meses y años. Terminé en radio Metro esta historia, pero la historia va a continuar”, concluyó.

El éxodo de Radio Metro

La FM de los hermanos Moneta (Raúl Cruz, Belisario, Faustino, Romina, Luciana y Rufino, hijos del fallecido empresario Raúl Moneta) está cerca ser vendida a Marcelo Fígoli, titular de Alpha Media (que tiene ya las emisoras FM 95.9 Rock & Pop, AM 630 Rivadavia, AM 550, AM 990, FM 103.1 La Uno y Noticias Argentinas). En ese contexto se da un importante éxodo de figuras.

Según señaló La Nación, desde la emisora aseguran que se van los conductores, pero los equipos se quedan. En concreto, tanto Matías Martin y Andy Kusnetzoff como Sebastián Wainraich y María O'Donell se alejaran junto con el ex gerente artística Andrés Pandiella.

Todos desembarcarían en una nueva emisora que aún busca dial, bajo el nombre tentativo de FM Urbana. Se habla del 95.5 FM, que ocupa actualmente en la ciudad de Buenos Aires Radio Concepto, pero tiene baja potencia, y no llega más allá de la General Paz. La otra posibilidad que suena fuerte es la de ocupar el espacio de la exESPN Radio 107.9, que actualmente pertenece a Luis Majul. Desde este año su radio online Berlín encontró espacio en el dial .