Histórica figura de TVR habló de su salud y preocupó a todos: "Creo que me muero"

Uno de los máximos referentes del histórico programa TVR contó algunos detalles de su ritmo de vida y sorprendió a todos. La revelación que pone en riesgo su salud.

Una de las máximas figuras que estuvo al frente de Televisión Registrada (TVR) sorprendió a más de uno con su relato. Es que en medio de una entrevista comenzó a hablar de su ritmo de vida, que se rige de acuerdo a sus actividades televisivas y radiales. Allí reveló un hábito preocupante que pone en riesgo su salud y generó la reacción efusiva tanto de los integrantes del programa como de la gente en redes sociales.

TVR fue un programa mítico de la televisión argentina en donde trabajaron varias duplas de conductores. Uno de ellos dialogó con Paren La Mano, el programa encabezado por Luquitas Rodríguez en Vorterix: se trata de Gabriel Schultz, quien visitó al staff conformado por Germán Beder, Roberto Galati y Alfredo Montes De Oca.

"Mi día es al revés, empezó ahora y termina a las 9 de la mañana de mañana", comentó Schultz sobre su dinámica laboral. Los integrantes de Paren La Mano pensaron que lo hacía porque le gustaba estar despierto de noche. "Sos allnightero", le dijo Luquitas.

"¡No! Ojalá. Yo ahora voy a Polémica en el bar que empieza 23.15 y a la 1 de la madrugada vuelvo. A las 4 de la mañana me levanto porque yo hago Radio Metro de 6 a 9", precisó quien condujo TVR junto a Pablo Rago entre los años 2011 y 2015 por El Nueve. "Entonces me duermo una siesta de cuatro o cinco horas a la tarde y a la noche me duermo una de dos. Hace dos semanas empecé este ritmo. Creo que me muero en septiembre", lanzó irónico mientras todos estallaron de risa por el ocurrente comentario. "¿Lo vas a aguantar?", le preguntó Alfre Montes De Oca, mientras que el periodista de 56 años sostuvo: "¡Yo creo que no!".

El proyecto de Maru Botana con Luquitas Rodríguez

Maru Botana confirmó su participación en un espacio que nada tiene que ver con la televisión, el rubro en el cual se destacó como conductora y chef a lo largo de su carrera. Luego de algunas participaciones esporádicas en realitys shows de cocina como Masterchef en Uruguay, ahora se volcará a un trabajo nunca antes realizado.

Se trata de Prueben cocinando, creado y producido por el creador de contenidos y figura de Vorterix Luquitas Rodríguez. El humorista y conductor de Paren La Mano realizó un posteo a través de sus redes sociales para anunciar no solo ese programa, sino también Valorant Showmatch vinculado al videojuego con figuras del stream y hasta la presencia de Mario Pergolini, Martín Garabal y Gastón Edul, entre otros.

El segmento en el que participará Maru Botana comienza el lunes 5 de junio a las 19 horas por la cuenta de Twitch de Luquitas Rodríguez twitch.tv/luquitarodriguez. Será el primer proyecto de la chef vinculado al mundo de la creación de contenido, por lo que estará en una faceta completamente distinta a la televisión.