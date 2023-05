Cinthia Fernández se mostró desconsolada: "Así"

La panelista de Nosotros a la mañana compartió en sus redes una historia que preocupó a sus seguidores. La mediática protagonizó varios conflictos las últimas semanas

Cinthia Fernández suele ser muy activa en Instagram. La bailarina combina en sus posteo bellos momentos con sus hijas con acciones de diferentes marcas que la contratan. Pero durante esta madrugada subió una historia en la que se la ve llorando y preocupó a sus seguidores.

“Y a veces sonrío, pero me siento así...”, confesó con lágrimas en los ojos la mamá de Charis, Bella y Francesca. De esa forma, demostró que a pesar de sus muestras de carácter y los duros enfrentamientos que protagonizó en el último tiempo, también tiene un lado sensible que deja aflorar en sus momentos de intimidad.

“Mañana será otro día”, agregó Cinthia con optimismo apelando a que el inicio de la semana tenga buenas noticias que puedan cambiar su malestar. Y si bien la panelista no hizo referencia a la causa de su angustia, hay muchos temas que la tienen preocupada y podrían ser la causa de su llanto.

De hecho, la semana pasada, volvió a reclamarle la deuda de la cuota alimentaria a su expareja Matías Defederico. Incluso lo compartió en la redes, donde volvió a disparar contra el ex futbolista tratándolo de miserable y anunció que solicitará un embargo.

La publicación de Cinthia Fernández que alarmó a sus seguidores.

“Aparentemente Matías no contestó la intimación, así que te mando el escrito para firmar pidiendo que se haga efectivo el embargo” se lee en la captura del mensaje con el que le avisaron a Fernández que su ex no acusó recibo del reclamo por la manutención de sus hijas.

“El luchón sigue sin contestar. Ahí va otro embargo de $2.500.000″, escribió la panelista de Nosotros a la mañana. Pero eso no fue todo. pues agregó a la storie una canción de fondo que dice: “El papá luchón piensa que con 200 pesos mantiene a su bendición”.

Cinthia Fernández durísima con Marcela Pagano

La salida de Marcela Pagano del Grupo América dejó al descubierto un enfrentamiento hasta el momento desconocido. Cinthia Fernández le dedicó un afilado posteo a la periodista especializada en economía al enterarse de su desembarco en Radio del Plata.

“El nuevo destino de la maltratadora Pagano… Desde el lunes se incorpora a los mediodías de Radio del Plata; se nota que se vienen las elecciones ¿no? Disimulen un toque. ¡Qué rapidito la encajaron!. No puedo creer que sacaron a Trapani por esta mujer”, comentó picante Cinthia Fernández con el hashtag Bailando por un voto.

“Gracias a todos los que me preguntan por qué terminó mi programa de Radio del Plata. A partir del lunes empieza un nuevo programa con Marcela Pagano. ¡Yo también los extraño!”, escribió la periodista en su cuenta de Instagram para anunciar el final del ciclo.

El pasado primero de mayo se conoció la noticia de la desvinculación de Marcela Pagano de América 24, el cual se habría dado el viernes 28 de abril por la noche, según contó la periodista. De acuerdo a lo comunicado por el Grupo América, el despido se habría dado por maltratos personal de los equipos con los que trabaja la periodista.