La razón por la que Cinthia Fernández le deseó la muerte a su exsuegra: "Apurate, Diosito"

Cinthia Fernández explotó y le deseó lo peor a la madre de Matías Defederico, el padre de sus tres hijas.

Cinthia Fernández hizo un fuerte descargo contra Analía Defederico, su exsuegra, la madre de Matías Defederico, con quien tiene tres hijas. Según la panelista, durante el último tiempo le pasaron tantas desgracias que la única explicación posible es que su exsuegra le haya hecho un trabajo de magia negra.

Todo comenzó cuando la "angelita" contó la desesperante situación que vivió con Francesca, su hija menor, quien sufrió un pequeño accidente y debió ser ingresada de urgencia a un hospital. La pequeña estaba jugando al handball cuando, de repente, un mal movimiento le lastimó el dedo y estuvo a punto de quebrárselo. Fernández relató el momento en sus redes sociales y no tardó en señalar a su exsuegra como la presunta culpable.

La panelista publicó una foto de la nena en sus historias de Instagram, junto con la imagen de la radiografía de su mano, y escribió: "¡Anduve desaparecida porque cierta persona me hizo pegar un susto! Pero está todo bien". Luego, agregó: “Para los que me preguntan, a Fran no le pasó nada. Cayó, se chocó un dedo en handball. Tiene el dedo gordo, el del fuck you, y re morado. Y me cagué toda. Dije: ‘Se fracturó, fisuró’. Plaquita, nada… Es fuerte la petisa”.

Minutos después, habilitó un juego de preguntas y respuestas en Instagram y publicó la pregunta de una seguidora, quien le consultó si alguien le había hecho algún ritual de magia negra, ya que últimamente le pasaron muchas desgracias. "¿No sentís que te hicieron un gualicho o algo? Te viven pasando cosas", quiso saber la seguidora.

"Obvio, la vieja macumbera. Ya le va a dar el patatús, ya verán. Siéntate en la vereda y verás pasar el cadáver de tu enemigo. Pd: apurate Diosito", respondió Cinthia, absolutamente convencida de que su mala suerte no es casualidad. A pesar de que no dio nombres, sus seguidores comprendieron que estaría hablando de Analía, con quien mantuvo fuertes idas y vueltas en reiteradas ocasiones.

Cinthia Fernández enfrenta una demanda millonaria con sus vecinos

Recientemente, Cinthia fue denunciada por sus vecinos por haberle tirado gas pimienta en los ojos a un grupo de menores de edad. Resulta que la hija de su vecina estaba festejando su cumpleaños de 15 cuando, de repente, un grupo de adolescentes que estaba invitado al cumpleaños corrieron hasta la puerta de la panelista y le dieron una patada. Fernández se enfureció tanto que salió a atacarlos con un gas pimienta, lastimando a varios de ellos. Luego, ingresó en la propiedad privada de su vecina, la insultó a los gritos e intentó golpearla.

"Chupame las pelotas, ¿violencia qué? Te voy a cagar a trompadas, te voy a cagar a trompadas", le gritó Cinthia a su vecina, mientras los demás invitados intentaban contenerla. Como el diálogo no llevó a una resolución, la panelista se tiró encima de su vecina e intentó pegarle en la cara. "Me preocupa mucho cómo reaccionó, y la decisión que tomó desde que salió de su casa ya sabiendo que venía a la mía, sabiendo que había menores en la fiesta, teniendo un gas pimienta en la mano. Tuvo mucho tiempo en pensar lo que iba a hacer", dijo su vecina en diálogo con A la Tarde (América TV). Por esta razón, la mujer la demandó por 20 millones de pesos, un equivalente a 50 mil dólares.