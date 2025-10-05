Venus Psíquica predijo que va a pasar con Milei tras la renuncia de Espert

Venus Psíquica habló sobre el futuro de Milei tras lo ocurrido con Espert.

La Libertad Avanza está pasando tiempos de zozobra luego del escándalo en el que se vio envuelto José Luis Espert, el cual lo llevó a renunciar a su candidatura como primer diputado en Buenos Aires para las próximas elecciones. El hombre de Pergamino fue vinculado con "Fred" Machado, acusado de narcotráfico y de girarle 200.000 dólares al político, en concepto (según adujo este último en un video) de una asesoría. Esto generó todo tipo de repercusiones, sobre todo luego de que el propio Javier Milei lo refrendara para el importante puesto al que se había pstulado.

Esta nueva determinación generó enojo en algunos sectores de la población, quienes se preguntan cómo podrá seguir haciendo frente el ejecutivo a los últimos hechos que se sucedieron, desde el rechazo al veto para las leyes de emergencia universitaria y pediátrica, hasta el famoso "3%" vinculado a Karina Milei. Sobre esto último es precisamente que se manifestó Venus Psíquica en un reciente video, donde comparó la situación del jefe de estado argentino con el de su homólogo estadounidense, Donald Trump.

El vínculo de Espert con "Fred" Machado le ha causado un nuevo dolor de cabeza a La Libertad Avanza.

¿Qué dijo Venus Psíquica sobre Milei?

En un material publicado en sus redes sociales, la vidente mencionó primeramente que "muchas personas en el mundo me han preguntado por el presidente Trump". "Les quiero decir a todos ellos que hace muchos meses, por enero de 2025, dijimos que renunciaba. Apretado por su pueblo; por sus pares políticos; por el mundo; por el exterior; por problemas en la justicia y, sobre todo, por su salud. Habíamos dicho que estaba muy enfermo psicológicamente, que lo han declarado enfermo mentalmente, por lo cual le piden la renuncia a Estados Unidos", añadió.

"¿Es igual que Milei? Les quiero decir que es un ciclo parecido, no igual, pero muy parecido", vaticinó Venus Psíquica. "Cuando los ciclos están mal, es inevitable que se terminen. Y cuando se terminan, es para dejar paso a un ciclo nuevo. Es muy parecido (lo de Trump y Milei). Lo de Milei es un ciclo terminado, también lo de Trump", sumó.

Finalmente, aseguró que: "En 2025 el mal está saliendo a la luz, está cayendo, no olvidemos que Jesús viene a buscar almas salvadas, no almas por salvar. En el 2030 vamos a tener un cambio mundial. Hasta entonces va a cambiar más la humanidad".