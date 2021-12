Feinmann explotó al aire y le pidió la renuncia a un diputado de Cambiemos en vivo

Enojadísimo con la reforma al impuesto a los Bienes Personales, el operador macrista le pidió la renuncia al aire a Álvaro González, quien no participó de la sesión.

Este martes, la Cámara de Diputados aprobó la reforma al impuesto a los Bienes Personales, pero como la medida es impulsada por el Frente de Todos e implica repartir la plata de los que más tienen, el operador macrista Eduardo Feinmann estalló en cólera. Pero eso no fue todo ya que llegó al punto de pedirle al aire de Radio Rivadavia la renuncia al diputado Nacional por Juntos por el Cambio por la Ciudad de Buenos Aires, Álvaro González, por ausentarse y no acompañar a la oposición con su voto en contra.

Sin ningún tipo de matiz, Eduardo Feinmann presentó a Álvaro González desde Berlín, como "uno de los tres diputados de la oposición que no estuvo en el recinto en un día clave porque podrían haber dado vuelta la votación y ponerle un stop al Gobierno que sólo quiere más impuestos y más castigo a la clase media".

El lamento del operador macrista de LN+ y Radio Rivadavia parte de los 127 votos positivos y 126 negativos con los que el Frente de Todos, junto con el Frente de Izquierda y el Interbloque del Frente de Izquierda lograron aprobar la medida que pasará al Senado. Por su parte, la oposición contó con el respaldo de Juntos por el Cambio, el Interbloque Federal y las agrupaciones de Javier Milei y José Luis Espert y como no alcanzó para marcar la cancha, Feinmann estalló. "Uno de esos diputados es Álvaro González y está en Berlín, en Alemania", remarcó.

Acusando y lamentando el recibo, Álvaro González respondió: "Lamento profundamente ser protagonista absolutamente involuntario de esta historia y, creo yo, si me das la oportunidad de expresarlo (una concesión que levantó más de dos veces en la entrevista), esto tiene dos planos porque estoy en Berlín, y no pienso victimizarme, y cuando tomé la decisión de pedir licencia, el tema de ayer no estaba en agenda".

"Quiero hacer una reflexión política porque pareciera ser que la ausencia de tres diputados es lo que permitió que el oficialismo saque la ley que tenía media sanción de senadores", planteó el legislador macrista para ponerle paños fríos al planteo del fan de Mauricio Macri.

"Hice todos los esfuerzos posibles para volver, pero más allá de eso, lo que quiero transmitir es que, más allá de los tres diputados que no estuvimos, si hubiéramos estado la Ley salía igual porque el artículo que establece mayor carga impositiva sale con el apoyo de los diputados de Río Negro, de Neuquén, Misiones, Santa Fe, Santa Cruz. No es tan lineal, hay que mirar más profundo el tema", planteó Álvarez en su defensa.

Si bien se cortó la comunicación, Feinmann no se quedó tranquilo y redobló la acusación: "Uno puede llegar a entender pero me sigue sonando una estafa. Este tipo de situaciones me parecen eso. ¿Cuánto gana un diputado?".

Cuando la producción de Radio Rivadavia pudo retomar la comunicación, el conductor de Alguien tiene que decirlo fue por más. "La pregunta es ¿en algún momento pensó en renunciar a la banca?"

"Soy franco, pedí licencia. Hace seis años que soy diputado y tengo el 100% de asistencia a las sesiones. Se desató todo esto, no pude volverme y es una fatalidad. Más allá de esto, quiero explicar que la construcción del número está más allá de las tres ausencias, ¿se entiende eso?", expresó el diputado. "La foto final es que porque no estuvieron los tres la oposición no gana", respondió Feinmann.

"¿La foto final es que faltaron tres vagos y se hicieron los boludos? No es así. Esta sesión no estaba prevista cuando pedí la licencia", lanzó Álvarez al tiempo que fue interceptado por la panelista Guadalupe Vázquez. "Si usted hace seis años es diputado, ¿no sabe que diciembre es el mes en el que se terminan pasando todas las leyes que el oficialismo quiere que salgan?", disparó la periodista.

Lejos de atender a las explicaciones del legislador, que explicó lo mínimo tras el ataque de Vázquez, Eduardo Feinmann dio por terminada la entrevista.