Duki sufrió un accidente en México y apareció en silla de ruedas

El artista subió un video a través de sus redes sociales donde contó el percance que tuvo previo a su show en México.

Duki generó preocupación en sus seguidores tras un accidente previo a su show en México. A través de sus redes sociales contó cómo fue y se mostró en silla de ruedas.

El artista de trap y reggaeton está en México bajo la gira internacional "Ya Supiste Tour". En este contexto, se encuentra en la antesala de sus dos shows en el estadio de Vélez Sarsfield a realizarse en el mes de octubre con localidades agotadas.

Antes de su presentación en la Ciudad de México, Duki alarmó a sus fans con un video subido en su historia de Instagram. Allí manifestó haber tenido un "pequeño accidente" y apareció en silla de ruedas.

"Me lastimé el pie derecho", explicó sobre el fuerte percance tras el show brindado en el distrito de Monterrey. "No se preocupen no es nada grave. Tamo' al 100", agregó.

"Ya estamos en camino México, mirá, estamos yendo en esta pa, en la silla de ruedas. ¡Ya supiste! Los amo, nos vemos a la noche", dijo aclarando que estaba bien de salud.

Además, le dejó un mensaje a los fans y pidió perdón por no sacarse fotos con todos. "A los que no pude ver, o no pudieron sacarse una foto conmigo, les pido disculpas y les prometo que la próxima será la buena. Teniendo 4 shows seguidos, las exigencias son altas y el tiempo libre, poco. Gracias a todos, los veo pronto", finalizó.

El artista contó lo sucedido a través de sus redes sociales

Duki agotó en dos horas las entradas de su segunda función en el Estadio de Vélez

Duki, el máximo referente del trap nacional y uno de los artistas argentinos más escuchados a nivel mundial, agotó otra vez todas las localidades para su doblete en el Estadio de Vélez del 6 y 7 de octubre.

Luego de que se agotaran las entradas para su primer show a pocas horas de abrirse la venta, el artista anunció ayer una segunda función y hoy volvió a confirmar su masivo poder de convocatoria.

Las localidades, que estaban disponibles desde el mediodía del pasado 20 de mayo, volvieron a agotarse en apenas dos horas, confirmaron desde su productora.

"Es increíble lo que crecimos pero esto recién arranca. Esto que estamos viendo ahora y el Vélez son las primeras diez páginas del libro. Es así de simple: tengo 25 años, la mayoría de los pibes tienen menos. Recién arrancamos todos y recién ahora estamos arriba de la ola; todavía no arrancamos a surfear. Faltan muchísimas cosas", dijo.