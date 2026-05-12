Director de "El Señor de los Anillos" recibe un homenaje en la inauguración del Festival de Cannes

79º Festival de Cannes - Ceremonia de apertura

El Festival de Cine de Cannes comenzó oficialmente el martes por la noche con un tono más moderado que en ‌años anteriores, con menos estrellas ‌de primera fila de Hollywood en la alfombra roja y la política prácticamente ausente de los discursos en la ceremonia de inauguración.

Elijah Wood desfiló por la alfombra roja antes de entregar al director de "El Señor de los Anillos", Peter Jackson, una Palma de Oro honorífica por su trayectoria profesional. Entre los demás asistentes se encontraban la modelo Heidi Klum, la legendaria ​actriz Joan Collins y ⁠la estrella de cine india Alia Bhatt.

El jurado de este año, ‌entre los que se encontraban los nominados al Oscar Demi ⁠Moore y Stellan Skarsgard, también desfiló por ⁠la alfombra roja hasta el lujoso Teatro Grand Lumière, con capacidad para 2.300 personas, antes de la proyección de la película inaugural, "The Electric Kiss", una ⁠comedia romántica en francés.

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LA APUESTA SALIÓ BIEN

Jackson, de 64 años, ​recordó cómo llevó un fragmento de su primera película ‌de "El Señor de los Anillos" a ‌Cannes hace 25 años, en un intento por ganarse a un ⁠público escéptico ante su decisión de rodar toda la trilogía simultáneamente. "Fue una gran apuesta", recordó.

La apuesta dio sus frutos, ya que la serie, que tuvo un gran éxito tanto de crítica como de taquilla, ganó 17 ​Oscar y recaudó ‌casi 3.000 millones de dólares.

"La Palma de Oro es algo que nunca pensé que ganaría, porque no hago el tipo de películas que ganan la Palma de Oro", dijo.

Wood, que solo tenía 18 años cuando comenzó el rodaje de la primera película de "El ⁠Señor de los Anillos", recordó que el día en que supo que había conseguido el papel protagonista de Frodo dividiría su vida en un antes y un después.

"No soy, ni mucho menos, la única persona cuya vida ha cambiado gracias a Peter Jackson", añadió.

SIN HABLAR DE POLÍTICA

Ni Jackson ni Wood hablaron de política. El galardonado del año pasado, el icono de Hollywood Robert De Niro, ‌aprovechó su discurso para llamar a la protesta contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La única referencia política vino de Jane Fonda, la veterana actriz y activista estadounidense, que subió al escenario junto a Gong Li, una de las actrices más conocidas de China, para declarar oficialmente inaugurado el festival.

"Jane viene ‌de Occidente, yo vengo de Oriente. Esta noche estamos aquí juntas. Esta es la magia de Cannes", dijo Gong.

Fonda aprovechó su intervención en el escenario para ‌celebrar el cine como ⁠un acto de resistencia.

"Creo en el poder de las voces, las voces en la pantalla, las voces fuera de ​la pantalla y, sin duda, las voces en la calle, especialmente ahora", dijo, entre aplausos. "Celebremos la audacia, la libertad y el acto de la creación".

Con información de Reuters