Benjamín Vicuña celebró el Día del Padre con la noticia más feliz: "12 semanas",

Este domingo, Benjamín Vicuña sorprendió a todos sus seguidores en Instagram con un post que, a primera vista, parecía una gran noticia personal: una foto de una ecografía acompañada del mensaje “Faltan 12 semanas...”. En pleno Día del Padre, el mensaje encendió las redes sociales y dio lugar a una oleada de felicitaciones, memes y bromas por parte de sus fans.

"¿Otro más? El hombre más fértil de Chile", "La tasa de natalidad de Chile la estás sacando adelante solo, campeón", y "Enhorabuena, papito", fueron algunos de los tantos comentarios que inundaron su publicación. Muchos creyeron que el actor anunciaba la llegada de un nuevo hijo junto a su pareja actual, Anita Espasandín.

Sin embargo, la historia tenía un giro inesperado. La ecografía y la cuenta regresiva no eran un anuncio personal, sino una creativa campaña de promoción para la película Papá x 2, una comedia romántica familiar que protagoniza junto a Celeste Cid y Lucas Akoskin.

Dirigida por Hernán Guerschuny, la cinta tiene previsto su estreno en las vacaciones de invierno de 2025 en cines argentinos. La trama cuenta la historia de Santiago (interpretado por Vicuña), quien decide formar una familia con Ana, pese a que ella espera un hijo de su ex, Pancho. Todo se complica cuando Pancho regresa inesperadamente desde Miami para involucrarse en el embarazo, dando pie a una serie de situaciones tan cómicas como caóticas.

Así, Vicuña aprovechó el Día del Padre para jugar con la expectativa y, de paso, anunciar lo que promete ser un nuevo éxito en la pantalla grande.

Benjamín Vicuña reveló que le fueron infiel

Durante una entrevista con Tatiana Schapiro para Infobae, Benjamín Vicuña se animó a hablar sin filtros sobre un tema delicado: las infidelidades. El actor chileno, de 46 años, reconoció que en su vida amorosa no todo ha sido color de rosa y que tanto fue infiel como también le fueron infiel. “Pasé por ambas, como muchos. Y en los dos casos se la pasa mal”, confesó con honestidad.

El ex de Pampita y La China Suárez no esquivó la introspección y habló sobre el dolor que deja este tipo de experiencias, ya sea desde el lugar del que engaña o del que es engañado. “Son dolores distintos. Uno está marcado por el ego y la pérdida, y el otro por la culpa y una crisis humana”, reflexionó.

Actualmente, Vicuña está en pareja con Anita Espasandín, una economista de 40 años, con quien asegura estar atravesando una etapa de madurez y amor sincero. En ese sentido, dijo sentirse fiel y comprometido, e incluso adelantó que están planificando unas vacaciones juntos.

Consultado sobre qué lo enamoró de Anita, Vicuña respondió con ternura: “Fue algo mutuo. Me atrapó su calma, su forma de ver el mundo, su madurez... Me enamoré de su visión de la vida”.

La charla no evitó los temas complejos, como la posibilidad de una relación abierta. Entre risas, Vicuña respondió: “Vení que charlamos un ratito”, aunque luego profundizó con seriedad: “Las personas cambian. No soy el mismo de hace un año, ni de hace diez. A veces no entiendo decisiones que tomé en el pasado. Hoy no lo veo, pero no sé qué pensaré mañana”.