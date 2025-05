Salió a la luz lo que muchos suponían en el espectáculo argentino.

Benjamín Vicuña y Julio Chávez, dos talentos del teatro argentino, compartieron momentos inolvidables en la exitosa tira “Farsantes”. Este sábado, Vicuña decidió disfrutar de una función de “La Ballena”, una obra conmovedora que se presentó en el Paseo La Plaza.

La información fue confirmada por el sitio web de la periodista Laura Ubfal. El título del artículo fue contundente: "Benja Vicuña y su reencuentro con Julio Chavez". Y ese reencuentro fue realmente emotivo, ya que ambos actores se tienen respeto mutuo y fueron grandes compañeros de elenco en el pasado.

Chávez, que brilló en el escenario junto a Emilia Mazer, Laura Oliva, Carolina Kopelioff y Máximo Meyer, estuvo bajo la dirección de Ricky Pashkus. La trama de “La Ballena” siguió la vida de un profesor que lidió con la obesidad y el aislamiento, una exploración profunda y emotiva que dejó huella en el público.

Después de la función, Vicuña no dudó en saludar a Chávez en su camerino y compartir sus impresiones sobre la obra. El encuentro entre estos dos actores fue un reencuentro que sin duda trajo recuerdos de su colaboración en televisión y una celebración del gran momento que vive el teatro argentino.

Salió a la luz lo que muchos suponían en el espectáculo argentino.

Alfredo Casero cruzó a Julio Chávez con una grave acusación: "Él lo sabe"

Alfredo Casero se metió de lleno en la polémica entre Julio Chávez y Ricardo Darín. De hecho, opinó sobre la serie de El Eternauta y lanzó duras acusaciones contra Chávez, quien fue su compañero en Farsantes, la última novela en la que el creador de Cha Cha Cha formó parte del elenco.

Sobre El Eternauta, que fue la serie por la que se desató la interna entre Chávez y Darín, Alfredo Casero dijo: “Vi un pedazo, yo conozco la serie y a Darín no lo veo como eso, era otro tipo. Lo que vi no me… no me atrae, pero lo que vi no tenía nada que ver, me quedo con la historieta”.

“A Julio no lo quiero ni un car… Darín es mucho mejor”, agregó, al momento de posicionarse en la grieta que se generó en las últimas semanas. Su motivo tiene que ver con una apreciación personal de lo que fue su experiencia con Julio Chávez como compañero de elenco.

Recordando la etapa en la que grabaron Farsantes, Alfredo Casero lanzó: “Nosotros estábamos haciendo una novela que era muy buena y era soportar a un tipo que hizo que los actores como Arana se fuera y arruinó mi último trabajo importante en televisión. Él lo sabe, fue el programa Farsantes y lo tuvimos que terminar… fue una cosa de camarilla y yo me traté de acercar un montón de veces, pero el desprecio y la manera como te trata ese tipo es como si realmente fuera más grande de lo que es y yo no lo veo tan grande a ese tipo”.