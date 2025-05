La novela de Ricardo Darín vs. Julio Chávez tiene un nuevo capítulo.

El cruce público entre Ricardo Darín y Julio Chávez, tras los dichos de este último sobre el protagonista de El Eternauta, tiene un nuevo capítulo. En este caso, fue el propio Darín quien reconoció que habló en privado con su colega y dio detalles de los chats que cruzaron.

Al ser consultado por la polémica iniciada por Julio Chávez, y en diálogo con La Once Diez, Ricardo Darín sentenció: "Se terminó eso. Tuvimos un cruce de chats en donde los dos recordamos nuestra inconexión. Y hubo un mutuo pedido de disculpas, si se puede decir de esta forma. Y todo quedó bien”.

“En realidad no hubo ningún problema, pero si no le ponés el cuerpo es peor, porque dicen que estás agrandado”, agregó Ricardo Darín, quien analizó lo dicho por Julio Chávez: "Se agarraron de una cosa que yo dije hace años con respecto a las transformaciones físicas para un trabajo, como si yo lo hubiera dicho por él, pero te aseguro que no tiene nada que ver, porque yo ni sabía lo que iba a ser”.

Para cerrar, Ricardo Darín reflexionó sobre la carrera de Julio Chávez. Lejos de generar polémica, el protagonista dijo: “Es un gran actor, una excelente persona y nunca tuve ningún problema con él. Y no lo voy a tener ahora porque se le ocurra a un medio”.

Qué fue lo que dijo Julio Chávez sobre Ricardo Darín: el inicio del escándalo

Julio Chávez volvió al teatro con La ballena, un drama que fue llevado al cine y le valió muchos premios a Brendan Fraser. El actor encarna a un hombre obeso que lucha contra la depresión y en una reciente entrevista le dedicó un comentario ácido a Ricardo Darín, quien está disfrutando el éxito de El Eternauta y le respondió en un móvil.

La novela de Ricardo Darín vs. Julio Chávez tiene un nuevo capítulo.

Todo empezó en una entrevista de Infobae a Julio Chávez, cuando la periodista Tatiana Schapiro le preguntó al actor a quién le robaría un talento y Chávez sostuvo: "A Ricardo Darín, el talento de sociabilidad que tiene. El otro día lo estaba escuchando, y pensaba qué gran conocedor que es. Seguramente es uno de los motivos por los que se ha expandido tanto; además de sus condiciones, pero su inteligencia social es algo que yo no tengo".

Como si fuera poco, Julio Chávez redobló la apuesta y evocó un tenso recuerdo que lo unió a Ricardo Darín: “No lo conozco. No tenemos vínculo, solo cuando éramos muy pequeños los dos hicimos una telenovela juntos. A mí me echaron de esa telenovela por mal actor, y él empezó a armar una increíble carrera. Yo soy un pésimo jugador en lo social, soy otro tipo de jugador, y por eso cuando lo veo o lo escucho, le envidio eso“. Aunque el comentario del actor fue en el marco de una entrevista amena, el recorte no tardó en hacerse viral y llegó hasta Ricardo Darín, quien está en medio de la ola de consagración por su actuación en la serie El Eternauta, de Bruno Stagnaro para la plataforma Netflix.