Desde joyas hasta cartas privadas, el mundo oculto de Marilyn Monroe sale a subasta

FOTO DE ARCHIVO: Una flor yace sobre la estrella del Paseo de la Fama de Hollywood dedicada a la fallecida actriz Marilyn Monroe en Hollywood.

Por Matt Silverstein y ​Danielle Broadway

LOS ÁNGELES, 8 mayo (Reuters) - Una colección de objetos personales de la fallecida estrella de cine Marilyn Monroe saldrá a ‌subasta, lo que permitirá ‌echar un vistazo excepcional al mundo privado de una de las leyendas más perdurables de Hollywood.

Entre los artículos que se pondrán a la venta se incluyen prendas de vestuario, joyas, cartas, notas manuscritas, cuadros y poemas.

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"Marilyn es un icono", afirmó Brian Chanes, de Heritage Auctions, durante una presentación previa de la colección el viernes. "La ​gente sigue amando y ⁠adorando a Marilyn hasta el día de hoy".

Nacida como Norma ‌Jeane Mortenson en Los Ángeles en 1926, Monroe se ⁠convirtió en una reconocida actriz, modelo, ⁠cantante y símbolo sexual famosa por su cabello rubio y su figura de reloj de arena. Falleció en 1962.

Heritage Auctions abre al público ⁠la subasta de objetos procedentes del patrimonio de los ​poetas Norman y Hedda Rosten, amigos íntimos y ‌confidentes de Monroe. La subasta, que ‌tendrá lugar el 1 de junio, coincide con lo que ⁠habría sido el centenario del nacimiento de la estrella y cuenta con objetos personales que datan de 1955 a 1962.

Entre las piezas más llamativas se encuentran documentos nunca antes vistos por el ​público, que ‌arrojan luz sobre la vida íntima de Monroe. Los documentos exploran sus relaciones sentimentales, los temores que rodeaban un embarazo perdido y sus reflexiones sobre la mortalidad.

"Es realmente especial porque no se trata de material que se haya ⁠comprado y vendido a lo largo de las décadas", dijo Chanes. "Esto es todo un descubrimiento".

Desde la bisutería que Monroe llevaba hasta las obras de arte que una vez tuvo en sus manos, la colección ofrece a los compradores un acceso íntimo a su mundo personal.

La subasta también incluye correspondencia de su exmarido, el dramaturgo Arthur Miller, que revela las ‌complejidades emocionales de su matrimonio, así como una carta inédita del psiquiatra de Monroe en la que describe el día previo a su muerte.

Chanes destacó una pieza especialmente emotiva de la época en que Monroe rodaba "Some Like It Hot".

"Justo antes de que estuviera a punto ‌de sufrir una sobredosis y tuvieran que detener el rodaje, escribió: 'Me siento como si me estuviera ahogando'", recordó Chanes.

"Se puede sentir la angustia en ‌su escritura", añadió, ⁠señalando que Monroe dibujó una figura esquemática sumergida en el agua en ese mismo papel de carta, suplicando ​ayuda -una imagen que ponía de relieve los problemas de salud mental a los que se enfrentó a lo largo de su carrera-.

Con información de Reuters