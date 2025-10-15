Día de la Madre: increíbles descuentos de hasta el 49% en celulares.

Se viene el Día de la Madre y reconocidas marcas y tiendas de todo el país lanzaron sus promociones. En este marco, la cadena de tiendas Tío Musa está liquidando teléfonos celulares en precios con hasta un 49% de descuento. Los detalles sobre los principales modelos que se exhiben para la venta.

En su tienda digital Tío Musa ofrece variedad de celulares modernos a precios imbatibles y muy accesibles para los bolsillos. Los mismos pueden adquirirse vía compras online.

Algunas de las ofertas imbatibles en celulares que ofrece el sitio web de Tío Musa.

Principales modelos de celulares con descuentos

Celular Motorola G23 128GB 4GB Azul. Precio con el 39% de descuento: $ 288.000.

Celular Motorola G14 de 4GB + 128GB Steel Gray. Precio con el 47% de descuento: $ 252.000.

Celular Noblex N52 64 GB + 2GB Negro Dual Sim. Precio con el 49% de descuento: $ 124.200.

Celular Tcl 40SE Dark Gray 128GB+4GB. Precio con el 44% de descuento: $ 225.000.

Celular Xiaomi Redmi 13C Navy Blue Dual SIM 128GB 4GB RAM. Precio con el 38% de descuento: $ 252.000.

Celular Motorola G35 5G - 128+4GB GUADA RED. Precio con el 38% de descuento: $ 324.000.

Celular Tecno Spark 20c Gravity Black 128gb 4gb Negro Dual Sim. Precio con 34% de descuento: $ 172.800.

Celular Motorola G24 Pink Lavender 128GB + 4GB. Precio con el 45% de descuento. $ 279.000.

Celular Motorola G24 Power Ink Blue 128gb + 8gb Ram Android 14. Precio con el 42% de descuento: $ 347.400.

Celular Motorola G35 5G - 128+4GB LEAF GREEN. Precio con el 38% de descuento: $ 324.000.

Celular Tcl 50 Se (4+128) Space Gray. Precio con el 44% de descuento: $ 207.000.

Celular Tcl 501 64gb Prime Black. Precio con el 40% de descuento: $ 106.200.

Todos los modelos de celulares ofrecidos por la web de Tío Musa pueden consultarse en el sitio web de la tienda. Los modelos tienen fichas con sus características y funcionalidades.