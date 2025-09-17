Baratos y recomendables: 5 celulares económicos y potentes

En un mercado cada vez más competitivo, conseguir un celular que sea económico pero al mismo tiempo rinda bien es clave. En Argentina, muchos usuarios buscan equipos accesibles que ofrezcan buena batería, cámaras decentes y potencia suficiente para redes sociales, streaming y hasta algunos juegos.

Actualmente, varias marcas como Xiaomi, Motorola, Samsung y TCL tienen opciones interesantes que combinan precio y rendimiento. La elección de un celular barato no significa resignar calidad. Hoy existen modelos que rondan la gama media-baja y que ofrecen procesadores eficientes, pantallas grandes con buena resolución y autonomía de sobra para todo el día.

Los 5 mejores celulares baratos

A continuación, repasamos los cinco celulares económicos y potentes que se pueden conseguir en el país, ideales para quienes quieren actualizar su smartphone sin gastar de más.

Xiaomi Redmi Note 13: con un precio competitivo y un chip Snapdragon 7s Gen 2, este modelo ofrece un rendimiento fluido para multitarea y juegos casuales. Su batería de 5000 mAh garantiza autonomía y la cámara de 108 MP sorprende dentro de su segmento. Se puede conseguir entre $350.000 y $650.000 según versión y comercio.

Motorola Moto G54: es uno de los favoritos en Argentina por su balance entre precio y prestaciones. Incluye procesador Dimensity 7020, pantalla Full HD+ de 6,5" con 120 Hz y batería de larga duración. Ideal para quienes buscan un celular confiable y accesible. Se puede conseguir entre $366.000 y $550.000.

Samsung Galaxy A15 5G: la línea A de Samsung sigue siendo referencia en el mercado local. Este modelo incorpora conectividad 5G, procesador MediaTek Dimensity 6100+ y una pantalla Super AMOLED, algo poco común en este rango de precios. Se puede conseguir a alrededor de $435.000.

Por menos de medio millón te podés llevar un Samsung Galaxy A15 5G.