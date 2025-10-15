Este domingo 19 de octubre se festeja el Día de la Madre, pero Mercado Pago ofrecerá promociones durante toda la semana para celebrarlo. Con descuentos de hasta el 30% y 12 cuotas sin interés, no habrás para comprarle un regalo a mamá.
Día de la Madre: estos son los descuentos que hay con Mercado Pago
Mercado Pago renovó sus ofertas para octubre y trae varios descuentos y grandes posibilidades de financiamiento para que todos sus usuarios aprovechen en el Día de la Madre. Desde promociones grandes marcas de indumentaria, zapatos, ropa deportiva, marroquinería y perfumerías, hay opciones para todos los gustos ideales para comprarle un regalo y celebrar a mamá.
Los siguientes locales contarán con descuentos:
- Indian: 10% de descuento (tope $10.000, mínimo $50.000) y 3 cuotas sin interés del 14 al 16 de octubre.
- Open Sports: 15% de descuento (tope de reintegro de $30.000) los días 15 y 16 de octubre.
- La Parfumerie: 30% de descuento (tope de reintegro $15.000) y 9 cuotas sin interés, el 17 y 18 de octubre.
- Las Margaritas: 25% de descuento sin tope el 19 de octubre.
- Selú: 30% de descuento (tope $12.000) y 6 cuotas sin interés.
- Juanita Jo: 20% de descuento (tope $20.000, mínimo $80.000) y 6 cuotas sin interés los días 16 y 17 de octubre.
- Yagmour: 20% de descuento (tope $8.000) del 13 al 19 de octubre.
- Fila: 15% de descuento (tope $15.000) el 17 y 18 de octubre.
- Adidas: 20% de descuento con QR (tope $30.000) todos los miércoles. Además, tendrán la posibilidad de financiarse con 3,6, 9 y 12 cuotas sin interés.
- Seven Sports: 20% de descuento con QR (tope $6.000) los miércoles.
Además, ciertas marcas ofrecerán la siguiente posibilidad de financiación con Mercado Pago:
- Ganga Home: Hasta 12 cuotas sin interés en productos seleccionados.
- Pigmento: Hasta 12 cuotas sin interés.
- DC Shoes y Roxy: 3, 6, 9 y 12 cuotas sin interés.
- La Martina y Complot: 3, 6, 9 y 12 cuotas sin interés.
- VER: 9 y 12 cuotas sin interés de miércoles a sábado.
- Infinit Eyewear: 3, 6, 9 y 12 cuotas sin interés pagando con Mercado Pago en la tienda online
Día de la Madre: qué promociones hay en farmacias con Mercado Pago
Además, la billetera virtual ofrecerá descuentos en las siguientes farmacias y perfumerías:
- Farmacity: Hasta 10% de descuento abonando con la tarjeta prepaga o con la tarjeta de crédito de Mercado Pago los días miércoles en Farmacity, Simplicity y Get the Look (tope $2.500 por usuario y por día). Asimismo, los usuarios mayores a 65 poseen 30% de descuento el mismo día pero con tope de $3.000
- Farmacias Selma: 15% de descuento los martes 7, 21 y 28 de octubre con dinero en cuenta (tope $6.000, compra mínima $40.000, máximo 3 transacciones).
- Pharma (CABA): Hasta 30% de descuento + 15% adicional con cupón y dinero en cuenta del 20/10 al 26/10.
- Lidherma: 20% de descuento los lunes, martes y miércoles con tope $6.000 pagando con QR.
- Juleriaque: 3, 6, 9 y 12 cuotas sin interés pagando con Mercado Pago en la tienda online.