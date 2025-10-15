Descuentos por el Día de la Madre con Mercado Pago: en adidas, perfumerías e indumentaria, qué días comprar

Este domingo 19 de octubre se festeja el Día de la Madre, pero Mercado Pago ofrecerá promociones durante toda la semana para celebrarlo. Con descuentos de hasta el 30% y 12 cuotas sin interés, no habrás para comprarle un regalo a mamá.

Día de la Madre: estos son los descuentos que hay con Mercado Pago

Mercado Pago renovó sus ofertas para octubre y trae varios descuentos y grandes posibilidades de financiamiento para que todos sus usuarios aprovechen en el Día de la Madre. Desde promociones grandes marcas de indumentaria, zapatos, ropa deportiva, marroquinería y perfumerías, hay opciones para todos los gustos ideales para comprarle un regalo y celebrar a mamá.

Los siguientes locales contarán con descuentos:

Indian : 10% de descuento (tope $10.000, mínimo $50.000) y 3 cuotas sin interés del 14 al 16 de octubre.

: 10% de descuento (tope $10.000, mínimo $50.000) y 3 cuotas sin interés del 14 al 16 de octubre. Open Sports : 15% de descuento (tope de reintegro de $30.000) los días 15 y 16 de octubre.

: 15% de descuento (tope de reintegro de $30.000) los días 15 y 16 de octubre. La Parfumerie : 30% de descuento (tope de reintegro $15.000) y 9 cuotas sin interés, el 17 y 18 de octubre.

: 30% de descuento (tope de reintegro $15.000) y 9 cuotas sin interés, el 17 y 18 de octubre. Las Margaritas : 25% de descuento sin tope el 19 de octubre.

: 25% de descuento sin tope el 19 de octubre. Selú : 30% de descuento (tope $12.000) y 6 cuotas sin interés.

: 30% de descuento (tope $12.000) y 6 cuotas sin interés. Juanita Jo : 20% de descuento (tope $20.000, mínimo $80.000) y 6 cuotas sin interés los días 16 y 17 de octubre.

: 20% de descuento (tope $20.000, mínimo $80.000) y 6 cuotas sin interés los días 16 y 17 de octubre. Yagmour : 20% de descuento (tope $8.000) del 13 al 19 de octubre.

: 20% de descuento (tope $8.000) del 13 al 19 de octubre. Fila : 15% de descuento (tope $15.000) el 17 y 18 de octubre.

: 15% de descuento (tope $15.000) el 17 y 18 de octubre. Adidas : 20% de descuento con QR (tope $30.000) todos los miércoles. Además, tendrán la posibilidad de financiarse con 3,6, 9 y 12 cuotas sin interés.

: 20% de descuento con QR (tope $30.000) todos los miércoles. Además, tendrán la posibilidad de financiarse con 3,6, 9 y 12 cuotas sin interés. Seven Sports: 20% de descuento con QR (tope $6.000) los miércoles.

Mercado Pago ofrecerá 30% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés en marcas de indumentaria, marroquinería, perfumería y electrodomésticos

Además, ciertas marcas ofrecerán la siguiente posibilidad de financiación con Mercado Pago:

Ganga Home : Hasta 12 cuotas sin interés en productos seleccionados.

: Hasta 12 cuotas sin interés en productos seleccionados. Pigmento : Hasta 12 cuotas sin interés.

: Hasta 12 cuotas sin interés. DC Shoes y Roxy : 3, 6, 9 y 12 cuotas sin interés.

: 3, 6, 9 y 12 cuotas sin interés. La Martina y Complot: 3, 6, 9 y 12 cuotas sin interés.

3, 6, 9 y 12 cuotas sin interés. VER : 9 y 12 cuotas sin interés de miércoles a sábado.

: 9 y 12 cuotas sin interés de miércoles a sábado. Infinit Eyewear: 3, 6, 9 y 12 cuotas sin interés pagando con Mercado Pago en la tienda online

La promociones serán validas para todos los usuarios de Mercado Pago

Día de la Madre: qué promociones hay en farmacias con Mercado Pago

Además, la billetera virtual ofrecerá descuentos en las siguientes farmacias y perfumerías:

Farmacity : Hasta 10% de descuento abonando con la tarjeta prepaga o con la tarjeta de crédito de Mercado Pago los días miércoles en Farmacity, Simplicity y Get the Look (tope $2.500 por usuario y por día). Asimismo, los usuarios mayores a 65 poseen 30% de descuento el mismo día pero con tope de $3.000

: Hasta 10% de descuento abonando con la tarjeta prepaga o con la tarjeta de crédito de Mercado Pago los días miércoles en Farmacity, Simplicity y Get the Look (tope $2.500 por usuario y por día). Asimismo, los usuarios mayores a 65 poseen 30% de descuento el mismo día pero con tope de $3.000 Farmacias Selma : 15% de descuento los martes 7, 21 y 28 de octubre con dinero en cuenta (tope $6.000, compra mínima $40.000, máximo 3 transacciones).

: 15% de descuento los martes 7, 21 y 28 de octubre con dinero en cuenta (tope $6.000, compra mínima $40.000, máximo 3 transacciones). Pharma (CABA): Hasta 30% de descuento + 15% adicional con cupón y dinero en cuenta del 20/10 al 26/10.

(CABA): Hasta 30% de descuento + 15% adicional con cupón y dinero en cuenta del 20/10 al 26/10. Lidherma : 20% de descuento los lunes, martes y miércoles con tope $6.000 pagando con QR.

: 20% de descuento los lunes, martes y miércoles con tope $6.000 pagando con QR. Juleriaque: 3, 6, 9 y 12 cuotas sin interés pagando con Mercado Pago en la tienda online.