Dos lugares en CABA ofrece un plato gratis para mamá en el Día de la Madre

Este domingo 19 de octubre se celebra el Día de la Madre en Argentina y dos restaurantes de la Ciudad de Buenos Aires ofrecerán la posibilidad de que las madres coman gratis para celebrarlo. Se trata de una ocasión única para compartir con mamá y que no gaste nada.

Los restaurantes que ofrecen el plato gratis para mamá en el Día de la Madre

En medio de la amplia oferta gastronómica de CABA, dos restaurantes se postulan como la gran opción económica para que las madres celebren su día con la posibilidad de que vayan a comer completamente gratis. Ideales para los amantes de la comida peruana o coreana, los locales con platos gratuitos son:

D'Conchas 3.0

Este domingo 19 para celebrar el Día de la Madre la cevichería D'Conchas propone un oferta imperdible: las madres podrán pedir cualquier plato de la carta y comer gratis. La condición es que acuda junto a otras tres personas. Se trata de un momento único para disfrutar comida peruana en familia y con una gran promoción.

D'Conchas ofrecerá caulquier plato del menú gratis para las madres

Los precios de la carta rondan los $20.000 y hay opciones para todos los gustos: desde Ceviche, Chicharron de Pescado, Tequeños, Arroz chaufa con mariscos y hasta pastas en salsa de mariscos. Además del plato gratuito, el restaurante sorteará un pack de cerveza de la marca peruana Cusqueña entre todas las madres presentes.

Horarios : El restaurante abre de 12 a 24.

: El restaurante abre de 12 a 24. Dirección: Gorriti 4939, Palermo Soho

Mocozi, la parrilla libre coreana de Palermo

El domingo 19 y el martes 21 de octubre, la parrilla coreana Mocozi ofrece un menú sin cargo para mamá. La condición es que como mínimo acuda con dos acompañantes y recomiendan hacer reservas para encontrar lugar. Cabe resaltar que la promoción es solo válida para las madres y no incluye bebidas.

Por persona, el menú libre tiene un costo de $43 mil y puede ser alguno de cuatro carnes: Kot Deung Sim (Ojo de bife), Cha Dol Bagui (beef brisket), Sam Gyop Sal (panceta de cerdo) y Bulgogi (carne de ternera). Además, incluye arroz, 10 banchan & sopa coreana.

La parrilla coreana Mocozi ofrece un menú sin cargo para mamá en el Día de la Madre

El ambiente del local agradable y, además, ofrece 10% de descuento al abonar en efectivo, también se puede abonar con tarjeta de débito o transferencia, no se aceptan tarjetas de crédito.