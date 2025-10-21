Mega outlet de Adidas: liquidan camisetas y zapatillas deportivas a partir de los $30.000.

Adidas, la famosa marca de indumentaria y calzado deportivo, liquida sus productos a partir de los $30.000. En tiempos de crisis económicas, renovar el guardarropas puede ser todo un desafío. Afortunadamente, todavía existen descuentos importantes de vez en cuando a los que vale la pena estar atento.

La indumentaria y el calzado deportivo suelen tener un costo elevado, especialmente si se buscan productos de buena calidad. Recientemente, Adidas anunció que va a liquidar camisetas de fútbol oficiales y zapatillas a precios muy económicos.

Uno de los outlets de Adidas más conocidos se encuentra en Distrito Arcos, ubicado en el barrio porteño de Palermo. Algunas camisetas oficiales, como la del Inter de Miami, donde juega Lionel Messi, se venden a partir de los $29.000. También se pueden encontrar camisetas de la Selección argentina, pantalones, botines y pelotas con un 30% de descuento, junto con otros productos deportivos.

Distrito Arcos: cómo llegar al outlet de Adidas

El outlet de Adidas de Distrito Arcos se encuentra en Paraguay 4979, Palermo. Se puede llegar en subte línea D, bajándose en la estación Palermo, o con las siguientes líneas de colectivos: 10, 12, 15, 29, 34, 36, 39, 41, 55, 57, 59, 60, 64, 67, 68, 93, 95, 108, 111, 118, 128, 141, 152, 160, 161, 166 y 194. Para quienes vayan en auto, también hay un estacionamiento subterráneo (con entrada por Godoy Cruz o Juan B. Justo).

Los locales comerciales de Distrito Arcos abren todos los días de 10 a 22. También hay espacios gastronómicos para comer en medio del paseo, con horarios de apertura dee domingo a jueves hasta las 21, y viernes, sábados y vísperas de feriado hasta las 22.

Otros beneficios que ofrece Adidas en Distrito Arcos

Además, Adidas ofrece un 15% de descuento adicional para compras superiores a los $130.000, un 20% off para las mayores a $150.000, y un 30% off para las que superen los $200.000.

Algunos modelos de zapatillas que se encuentran con descuentos: