No se soportan: 10 actores de Hollywood que nunca más volverían a trabajar juntos.

Hollywood está lleno de actores y actrices que en la pantalla parecerían ser inseparables o tener mucha química, pero que detrás de escena, protagonizaron fuertes choques y peleas. Ya sea por rivalidades profesionales, por amores fallidos o porque simplemente no se llevan bien, muchos de estos actores dejaron en claro que nunca más volverían a trabajar juntos.

Tras varias horas de rodaje trabajando juntos, estos actores decidieron nunca más volver a hacerlo. Sin embargo, al ver sus películas, nadie adivinaría lo que ocurrió detrás de cámaras. Hay muchas historias de este estilo entre actores, pero a continuación, vamos a repasar algunos de los casos más conocidos compartidos por Genial.

10 actores que nunca más volverían a trabajar juntos

1. George Clooney y Russell Crowe

En 2013, George Clooney reveló que Russell Crowe lo había insultado junto con otros actores, llamándolos “vendidos”. Aunque Crowe más tarde le envió una disculpa (que incluía un CD con su música), la tensión sigue hasta el día de hoy y nunca más volvieron a trabajar juntos.

2. Dwayne Johnson y Vin Diesel

En Rápidos y furiosos, Dwayne Jonhson y Vin Diesel parecían la dupla perfecta. Sin embargo, en 2016 "La Roca" publicó en Instagram un mensaje contra sus compañeros hombres del set. Desde ese momento, Johnson aseguró que no volvería a filmar con Vin Diesel, ya que según él, tienen visiones muy diferentes sobre cómo hacer cine.

3. Julia Roberts y Nick Nolte

Durante el rodaje de Uno contra otro, la tensión entre Julia Roberts y Nick Nolte fue tan fuerte que el ambiente en el set se volvió insoportable. Al terminar de filmar, se dedicaron comentarios poco amables en entrevistas y se prometieron que nunca más trabajarían juntos.

4. Alec Baldwin y Shia LaBeouf

En la obra de teatro de Broadway Orphans, Shia LaBeouf acusó a Alec Baldwin de no saberse sus líneas de memoria y lo enfrentó diciéndole: "Usted no se sabe sus líneas, así que solo seguiré diciendo las mías". Finalmente, LaBeouf fue despedido y nunca más volvieron a coincidir en un escenario ni en una película.

5. Lena Headey y Jerome Flynn

Lena Headey y Jerome Flynn nunca compartieron escena en Game of thrones, y esto no es casualidad. El motivo no tiene que ver con la trama, sino con la vida real: los dos fueron pareja en 2002 y parece que la relación terminó tan mal que hasta hoy se evitan mutuamente a la hora de actuar.