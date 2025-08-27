El dolor de Fito Páez por la muerte de Eusebio Poncela.

El espectáculo llora la muerte del reconocido actor español Eusebio Poncela (79), quien tuvo una trayectoria destacada de más de 30 años de trabajo y un paso muy valioso por el cine argentino. El cantante Fito Páez lo despidió con un conmovedor mensaje en sus redes sociales: la historia que unió al músico con el actor.

"Eusebio Poncela fue uno de los más grandes actores del mundo. Todo mi amor para sus familiares y amigxs en esta hora amarga. Nuestro tiempo juntos me lo llevo conmigo. RIP", escribió Fito Páez para despedir a Eusebio Poncela, quien murió a los 79 años según confirmó diario El País. El músico y el actor tuvieron una historia en común, ya que en la década de los '90 Poncela vivió en Argentina en la casa que tenían Cecilia Roth y Páez.

Nacido el 15 de septiembre de 1945, tuvo una infancia difícil, marcada por constantes cambios de colegio, pero después se destacó como actor, pintor, productor y guionista. Se graduó en la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD) y comenzó su carrera teatral a mediados de la década del '60. Participó en películas como Arrebato, con Cecilia Roth, La ley del deseo, de Pedro Almodovar, y Martín Hache, de Adolfo Aristarain, con Juan Diego Botto, Federico Luppi y nuevamente Cecilia Roth. Su personaje en esta última película es uno de los más queridos por sus seguidores. También, durante su paso por Argentina fue protagonista de un videoclip de Los Fabulosos Cadillacs y en una recordada publicidad de Renaul Clío, en la que encarnó al diablo.

Qué enfermedad tenía Eusebio Poncela

Hace un año le diagnosticaron cáncer y murió este 27 de agosto de 2025 en Madrid, la misma ciudad española que lo vio nacer.