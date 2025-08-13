Se terminó: filtran el drama que vive Fito Páez e impactó de lleno al rock nacional

El drama que envuelve a Fito Páez.

Fito Páez atraviesa un momento complicado luego de la información que salió a la luz en las últimas horas. El artista, uno de los más destacados de la historia del rock nacional, se encuentra atravesado por una intensa vorágine de actividades con la música y en medio de su ajustada agenda, se filtró el desenlace de la relación de diez años con su pareja que despertó todo tipo de reacciones en las redes sociales y el ámbito cultural.

La información fue brindada por el panelista Pepe Ochoa en LAM, el programa conducido por Ángel De Brito en América TV, donde contó que Fito Páez estaría separado de su pareja Eugenia Kolodziej después de diez años de relación amorosa. "Lo que me cuentan es que la decisión vino de su lado, ella se fue a vivir a Madrid, se fue a probar suerte allá, porque es actriz. La distancia les costó, por eso se separaron", indicó el periodista de espectáculos.

Al mismo tiempo, Ochoa deslizó que otro de los motivos además de la distancia e incapacidad de poder mantener una relación bajo esos términos es la creación de un libro de poesías del cantante, ya que se lo dedicó a sus exparejas: Fabiana Cantilo, Romina Ricci y Cecilia Roth, menos a ella. "Desgaste total del vínculo", aseguró Ochoa.

Cómo se conocieron Fito Páez y Eugenia Kolodziej

Fito Páez y Eugenia Kolodziej comenzaron su relación a fines de 2014. Se conocieron a través de Facebook, cuando Eugenia le comentó una foto al músico, diciendo simplemente "matás". Fito vio el comentario y con el tiempo, decidió contactarla. Se encontraron en persona, compartieron una charla y según Eugenia, "pintó el amor". Desde entonces, han estado juntos, compartiendo momentos tanto en Argentina como en otros países, y Eugenia ha sido una fuente de inspiración para Fito, quien le dedicó la canción Tu vida, mi vida.