Tras el fallecimiento del histórico intendente de Berazategui, Juan José Mussi, el caargo recaerá en manos de Carlos "Turco" Balor. El próximo jefe comunal fue electo primer concejal de la lista de Unión por la Patria de 2023 y se desempeñaba como secretario de Obras Públicas.

Balor asumirá el cargo de manera interina debido a que el artículo 123 de la ley 5.109 establece que en caso de “renuncia, muerte o destitución por delitos dolosos del intendente”, éste será reemplazado por el primer concejal de la lista a la que perteneciere y que hubiere sido electo juntamente con aquél.

El intendente interino fue electo primer concejal en 2023. También había sido electo edil por las listas del peronismo berazateguense en 2021, 2015 y 2011.

Mussi falleció este lunes a los 84 años en medio de su sexto mandato como intendente de esa ciudad. El dirigente peronista estaba internado desde la semana pasada en el Hospital El Cruce, de Florencio Varela, debido a un cuadro pulmonar severo que se agravó en los últimos días y donde “fue atendido por un equipo especializado que hizo todo lo posible”, informó el municipio.

Carlos Balor, nuevo intendente de Berazategui

Murió Mussi, histórico intendente de Berazategui

Mussi nació en la localidad de Plátanos, el 9 de enero de 1941. En 1965, Mussi fue secretario del Concejo Deliberante de su distrito. Médico de profesión, en 1973 llegó al cargo de director del Hospital San Martín.

Ganó las elecciones a intendente por primera vez en 1987 y fue reelecto en 1991. El 12 de abril de 1994 fue convocado por el gobernador Eduardo Duhalde para ser ministro de Salud de la Provincia, cargo que ocupó hasta 2002.

Cuando Duhalde ejerció la Presidencia de la Nación, Mussi ocupó la secretaría de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, cargo en el que permaneció durante los primeros meses de la Presidencia de Néstor Kirchner.

Volvió a la intendencia en 2003. Fue reelecto en 2007, con una ventaja de 40% sobre el segundo (54% a 14%) con la lista del Frente de la Victoria. En diciembre de 2010, fue convocado por la entonces presidenta Cristina Fernández para ocupar el cargo de Secretario de Medio Ambiente.

En las elecciones legislativas de octubre de 2013 se presentó encabezando la lista del Frente para la Victoria en la Tercera Sección Electoral accediendo a una banca como diputado provincial. Cuatro años después, fue electo concejal de Berazategui y presidió el Concejo Deliberante, donde permaneció hasta julio de 2019, año en que renunció para dedicarse a la campaña por el regreso a la Intendencia.

Ese mismo año logró ser electo intendente por quinta vez por 65,94% a 26,68% en representación del Frente de Todos contra el candidato de Juntos por el Cambio, Julián Amendolaggine. Reemplazó a su hijo, Patricio. Finalmente, en 2023, se presentó una vez más y fue reelecto con el 55,66% de los votos, frente a 22,78% del candidato Benito Mario Molver, de La Libertad Avanza.

El peronismo despidió a Mussi

El gobernador Axel Kicillof despidió al histórico caudillo por redes sociales. "Con muchísima tristeza despedimos al querido Juan José Mussi. Un militante incansable, referente histórico del peronismo y sobre todo un compañero ejemplar, solidario y comprometido con los derechos de nuestro pueblo. Un abrazo a sus familiares y amigos y a todos los vecinos de Berazategui. Lo vamos a extrañar".

La ex presidenta, Cristina Fernández, también comunicó la noticia a través de sus redes sociales: "Me acaban de comunicar el fallecimiento del Dr. Juan José Mussi. Gran e histórico Intendente de la localidad bonaerense de Berazategui. Peronista de toda la vida. Fue también Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación durante nuestra gestión. Nuestro acompañamiento y condolencias a familiares y amigos… y, en especial, a su hijo Patricio, que también fuera intendente de Berazategui, y por quien tengo un gran afecto", escribió.