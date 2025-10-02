Mantis es una película coreana que es furor en Netflix.

Netflix tiene en el top ten de sus películas más vistas en el día de hoy a una ficción de origen coreano que se ubica dentro del género acción. Se trata de Mantis, la creación de Lee Tae-sung que fue protagonizada por Yim Si-wan, Park Gyu-young y Jo Woo-jin y estrenada el pasado 26 de septiembre.

El filme es uno de los más consumidos a nivel mundial y este jueves 2 de octubre ocupa el lugar número 10 entre las películas más vistas de la N roja. La trama aborda la historia de una sociedad secreta de asesinos a sueldo y todos los conflictos que ocurren dentro de ella; peleas por ego y por liderazgo, además de los típicos enredos sentimentales que nunca faltan en las ficciones.

La historia gira en torno a Han-ul, conocido por el alias Mantis y encarnado por Yim Si-wan. Este ejecutor vuelve a la escena tras un período de retiro personal, reconocido tanto por su precisión como por el peculiar diseño de sus armas curvas, similares a las patas del insecto que inspira su nombre. Su regreso coincide con una crisis interna en la organización MK, cuya cúpula ha desaparecido misteriosamente, dejando un vacío de poder que desata tensiones.

Sinopsis oficial de Manis, la película coreana que es furor en Netflix

"Reina el caos en la sociedad secreta de asesinos a sueldo, y nace una nueva generación de sicarios. Cuando caen las antiguas reglas, ¿quién osará dominar las sombras?", reza la reseña oficial de Netflix sobre la película Mantis, a la que definen como apta solo para mayores de 16 años.

Mantis.

Elenco completo de la película Mantis