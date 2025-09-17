Reparto de "Peacemaker", temporada 2: quiénes actúan en la serie de HBO Max

"Peacemaker", segunda temporada.

La segunda temporada de Peacemaker llega tras los eventos del Project Butterfly y los sucesos de The Suicide Squad. Christopher “Chris” Smith, conocido como Peacemaker (John Cena), vuelve a enfrentarse no solo a amenazas externas, sino también al peso de su pasado. HBO Max trae de vuelta un mundo donde se abren portales dimensionales con mundos alternativos, con versiones diferentes de Peacemaker, y con la posibilidad de una vida ideal que lo obliga a replantearse quién quiere ser.

El tono sigue siendo irreverente, cargado de acción, humor negro y elementos sobrenaturales, mientras la serie se integra más firmemente al nuevo DCU (Universo Cinematográfico de DC) bajo la mirada de James Gunn. Esto implica nuevas conexiones con personajes clave y algunos cameos que pueden sorprender.

Elenco de "Peacemaker 2"

Personajes que vuelven:

John Cena como Chris Smith / Peacemaker.

como Chris Smith / Peacemaker. Danielle Brooks como Leota Adebayo, hija de Amanda Waller.

como Leota Adebayo, hija de Amanda Waller. Freddie Stroma como Adrian Chase / Vigilante.

como Adrian Chase / Vigilante. Jennifer Holland como Emilia Harcourt.

como Emilia Harcourt. Steve Agee como John Economos.

como John Economos. Robert Patrick es Auggie Smith / White Dragon.

Elenco protagonista de "Peacemaker".

Nuevas incorporaciones:

Frank Grillo interpreta a Rick Flag, Sr.

Frank Grillo, como Rick Flag Sr.

Tim Meadows como Langston Fleury.

Tim Meadows, como Langston Fleury.

Sol Rodríguez interpreta a Sasha Bordeaux, personaje de los cómics.

interpreta a Sasha Bordeaux, personaje de los cómics. David Denman tiene un rol como Keith Smith (Captain Triumph).

Sol Rodríguez y David Denman.

Michael Rooker es Red St. Wild, nuevo antagonista.

es Red St. Wild, nuevo antagonista. Isabela Merced es Hawkgirl.

es Hawkgirl. Nathan Fillion es Green Lantern (Guy Gardner).

es Green Lantern (Guy Gardner). Sean Gunn es Maxwell Lord.

Los personajes secundarios ganan más peso: nuevos antagonistas, nuevas amenazas, y también conflictos personales más profundos para los personajes centrales. Chris no solo pelea con otros por fuera, sino con él, internamente.

Sorpresas de la segunda temporada de Peacemaker

En esta segunda temporada hay un fuerte componente de multiversos. Chris se topa con versiones alternativas de sí mismo y de personajes que conocimos en la primera entrega. Además, James Gunn ha dicho que habrá un cameo “muy, muy grande”, algo que fácilmente puede causar revuelo si conecta con otras franquicias del DCU.

También se expande la integración con el nuevo universo cinematográfico de DC, lo que significa que personajes de películas como Superman podrían aparecer o haberse mencionado ya. Se introduce nueva música para los créditos de apertura (“Oh Lord” de Foxy Shazam) y una nueva secuencia de créditos con baile, algo que ya es distintivo de la serie.