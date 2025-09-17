"Task", miniserie de HBO Max.

La nueva producción de HBO Max, Task, creada por Brad Ingelsby (responsable de Mare of Easttown), debutó el 7 de septiembre de 2025 como una miniserie dramática criminal de siete episodios que se emitirá semanalmente. La serie busca habitar un mundo entre criminales y el drama familiar, con un elenco de alto nivel.

Ambientada en los suburbios obreros de Filadelfia, Task nos presenta dos caras del conflicto social: por un lado, a Tom Brandis (Mark Ruffalo), agente del FBI y antiguo sacerdote, quien lidera un equipo especial con la misión de frenar una ola de robos violentos en viviendas vinculadas al narcotráfico. Por otro, la serie sigue la vida de Robbie Prendergast (Tom Pelphrey), padre de familia que trabaja de día como recolector de basura, pero que de noche participa en esos asaltos a casas de droga. Un hombre que parece “común”, atrapado entre la necesidad, la responsabilidad familiar y el riesgo moral.

A través de estos personajes, la serie explora temas como el trauma, la culpa, la fe, la lealtad y los límites de lo que uno está dispuesto a hacer por proteger a la familia. Task no se queda en el policial clásico, sino que busca tensionar la vida íntima de sus protagonistas, sus contradicciones y pérdidas.

El elenco de "Task"

El elenco de Task es uno de sus puntos fuertes, con algunos nombres de peso y varios jóvenes talentos que aportan frescura. Aquí los principales:

Mark Ruffalo como Tom Brandis: el protagonista, exsacerdote convertido en agente del FBI, lidia con sus demonios internos mientras lidera la investigación criminal.

Tom Pelphrey como Robbie Prendergast: el padre de familia que lleva una doble vida. Su personaje genera la tensión moral central de la serie.

Emilia Jones interpreta a Maeve, la sobrina de Robbie, quien lo ayuda a cuidar a sus hijos y aparece en los momentos personales más delicados de la historia.

Thuso Mbedu es Aleah, agente del FBI en el equipo de Tom. Otro de los personajes centrales, que suma perspectiva y presencia al conflicto entre lo profesional y lo personal.

Raúl Castillo como Cliff: amigo y cómplice de Robbie, su personaje aporta las ramificaciones sociales donde la vida ordinaria se enreda en lo clandestino.

Jamie McShane, Sam Keeley, Fabien Frankel, Alison Oliver, Silvia Dionicio, Martha Plimpton, Phoebe Fox también componen el reparto, ya sea como miembros del FBI, de la banda delictiva, o como parte del entorno familiar de los protagonistas. Cada uno aporta capas emocionales que contribuyen a construir la empatía, el conflicto y los dilemas éticos de la narrativa.

Task promete ser una de esas series que engancha tanto por la tensión criminal como por lo humano: personajes con cuyas decisiones uno puede identificarse, aunque no comparta sus actos. Por sus actuaciones, este elenco seguro dará de qué hablar en la temporada de premios.