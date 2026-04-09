No es "dale" ni "buenísimo": esta es la palabra que más usan en WhatsApp los mayores de 40.

En el universo de WhatsApp, las personas mayores de 40 años se caracterizan por utilizar una palabra en particular: "Ok". Ya sea para decir que está todo bien o poner punto final a una conversación, quienes se encuentran en aquel rango etario hacen un uso mayoritario de esta expresión de origen anglosajón.

Cuál es la palabra más usada por los mayores de 40 en WhatsApp, según Gemini

Según Gemini, la Inteligencia Artificial de Google, la palabra más usada por los mayores de 40 en WhatsApp es "Ok". Al respecto la IA comentó: "El uso del 'Ok' en adultos de 40 años en adelante es un fenómeno fascinante porque, aunque es una palabra corta, carga con una intención y una 'etiqueta' digital muy distinta a la de los jóvenes".

"Ok" es la palabra que más usan los mayores de 40 años en WhatsApp.

Y es que, según Gemini: "Para muchas personas de esta generación, el 'Ok' funciona como un acuse de recibo. No es simplemente un 'estoy de acuerdo', sino una forma de decir: 'Leí tu mensaje, lo entendí y no tengo nada más que agregar. Es una búsqueda de eficiencia y claridad para cerrar un intercambio".

Con respecto al por qué de este comportamiento, Gemini explicó: "Es principalmente por seguridad. El 'Ok' no deja lugar a dudas. En una generación que valora que la información llegue sin interferencias, el 'Ok' es la herramienta más confiable para confirmar que la comunicación fue exitosa".

Asimismo, la Inteligencia Artificial aseguró que se trata de un comportamiento heredado del correo electrónico: "Muchos adultos de esta edad comenzaron a usar el correo electrónico antes que el chat instantáneo. En el email, ser breve y conciso es una virtud profesional. Por eso, trasladan esa estructura al WhatsApp: Pregunta: '¿Llevo el postre para la cena?' Respuesta: 'Ok, gracias.'".

Cuál es el emoji que más usan los mayores de 40 años

Además de compartir la popularidad del "Ok" entre los mayores de 40 años, Gemini comentó cuál es el emoji que más utilizan: el pulgar para arriba. "Para los mayores de 40, este emoji es un 'entendido'. Para las generaciones más nuevas, a veces se percibe como algo 'pesado' o una forma de terminar la conversación de manera abrupta", indicó el chat bot.

Lo curioso es cómo una misma palabra o emoji puede variar tanto en su significado dependiendo de quién emite el mensaje y quién lo recibe, sobre todo si la comunicación es virtual.