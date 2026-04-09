Los nombres de usuario empiezan a llegar a WhatsApp: cómo elegir el tuyo

El lanzamiento lleva años en desarrollo. Las primeras señales aparecieron en 2023, y desde entonces Meta fue ajustando su implementación para asegurarse de que fuera compatible con los sistemas de seguridad y contactos que dependen del número de teléfono como identificador principal. Como suele ocurrir con muchas novedades de WhatsApp, el despliegue se está realizando de forma progresiva para comprobar que todo funciona correctamente antes de ampliar su disponibilidad.

Qué cambia con los nombres de usuario

La llegada de los nombres de usuario lo cambia todo. Una de las principales pegas a la hora de usar la app era que siempre había que compartir el número de teléfono para poder hablar con alguien. Con los nombres de usuario esto se soluciona: cualquier persona podrá buscar el nombre de usuario en WhatsApp y chatear sin que el número de teléfono quede expuesto.

El nombre va precedido por @, igual que en otras redes sociales, y también podrá usarse para hacer llamadas y videollamadas dentro de la plataforma.

Requisitos y cómo activarlo y elegir el nombre

WhatsApp estableció algunos requisitos concretos: debe tener entre 3 y 35 caracteres, solo se permiten letras minúsculas, números, puntos y guión bajo, debe incluir al menos una letra, no puede comenzar con "www." y no puede terminar en dominios como .com, .org o .net.

Los usuarios que ya tienen acceso a esta novedad pueden comprobarlo directamente en la aplicación. Basta con abrir WhatsApp, entrar en Ajustes y buscar una nueva sección llamada "Username". Desde ahí será posible crear un nombre de usuario propio o elegir uno relacionado con las cuentas vinculadas. El nombre de usuario es único dentro del ecosistema de Meta, lo que significa que no se puede usar uno que ya pertenezca a otra cuenta en Instagram o Facebook.

Un dato importante: la clave opcional

WhatsApp añadió una función extra de privacidad: una clave opcional de cuatro dígitos asociada al nombre de usuario. Si no se configura, cualquiera puede escribir; pero si se activa, solo quienes tengan el nombre de usuario y la clave podrán iniciar una conversación. Una buena opción para quienes quieren controlar quién puede contactarlos.

Quién ya tiene acceso

Por ahora, el despliegue es muy limitado y llega a un grupo reducido de usuarios. Si todavía no aparece la sección "Username" en Ajustes, es porque el lanzamiento es progresivo. Se espera que durante las próximas semanas llegue a más dispositivos hasta alcanzar disponibilidad global.