Echarri le respondió a Lestelle por su cruce con Nancy Dupláa

Todo comenzó hace unos días cuando Nancy Dupláa opinó sobre el plan del gobierno de la provincia de Buenos Aires de vacunar a famosos para alentar la vacunación entre la población. Las redes sociales se hicieron eco tanto de quienes estaban a favor como de quienes estaban en contra. Dentro del primer grupo se encuentra la reconocida actriz, que fue criticada por la médica Mariana Lestelle. Ahora fue Pablo Echarri quien cruzó a la doctora por sus palabras contra Dupláa: "Solo la criticaste por prejuicio".

Durante las últimas semanas, la campaña de vacunación contra el coronavirus tiene un nuevo tema de discusión. La posibilidad que deslizó el gobernador Kicillof de que en territorio bonaerense se vacune a famosos para fomentar la vacunación encontró tanto gente a favor como en contra. Vale aclarar que ese tipo de campañas ya se está realizando en otros países, como Inglaterra.

En una entrevista reciente, le consultaron a Nancy Dupláa al respecto y la actriz aseguró que le "parece bien y sirve". Esas palabras no le gustaron a la médica Mariana Lestelle que usó su cuenta de Twitter para criticar a la artista y "pedirle" que no se expida cuando se trata de temas de salud. El cruce parecía haber quedado ahí pero Echarri salió a defender a su esposa ante las respuestas de la doctora.

"Mariana, si lees la entrevista notarás que en ningún momento ella habla de sí misma sino de la posibilidad de vacunar personas representativas de la cultura, en edad de riesgo, para intentar revertir ese peligroso casi 40% que aún manifiesta no querer hacerlo", le respondió el actor a Lestelle. En otra publicación Echarri insistió e que la médica no había leído la entrevista completa: "El respeto que expresas no es creíble. No leíste la nota. Solo la criticaste por prejuicio. Además, su postura es por absoluta convicción".

Sin embargo, Lestelle no dejó pasar la oportunidad y se cruzó también con el actor al compartir una nota que reproducía el mensaje de Echarri con un mensaje irónico: "Pará que voy a buscar a mi marido para que conteste....uh que macana, no tengo". El mismo Echarri tomó el guante y le volvió a responder a la doctora asegurando que lo mejor que le podía pasar era que él le respondiera y que tuviera "suerte con eso de encontrar una pareja".

Está claro que la posible campaña de vacunación a famosos generará muchos más cruces del estilo. Cabe recordar que la misma se suspendió ante la escasez de vacunas para los trabajadores esenciales. La discusión respecto a este tema volverá cuando lleguen al país más dosis y comience a inmunizarse a la población que no se considera como "esencial".