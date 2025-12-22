Para arrancar el 2026 en orden: arreglos en casa que podés hacer antes de que termine el año

Los arreglos en casas son fundamentales para mantener en buen estado a la misma.

Se acerca el cierre del año y falta apenas una semana para que termine, por lo que es un buen momento para proponerse arreglar esas pequeñas cosas de la casa que suelen desgastarse y muchas veces se pasan por alto. Tareas como cambiar el filtro del extractor de la cocina, revisar el del aire acondicionado o limpiar los filtros de otros electrodomésticos no suelen ser urgentes, pero sí necesarias para que todo funcione correctamente.

Este tipo de mantenimiento preventivo ayuda a prolongar la vida útil de los electrodomésticos y evita problemas mayores a futuro. Además de los filtros, también es importante ajustar canillas que gotean, revisar enchufes, cambiar burletes de puertas o ventanas y controlar el estado de los desagües. Se trata de acciones simples que no requieren grandes obras, pero que mejoran el funcionamiento general del hogar y aportan comodidad en el día a día.

Por último, dedicar tiempo a estas tareas tiene un impacto positivo en la organización y el bienestar personal. Arreglar lo que está desgastado genera una sensación de orden y cuidado que se refleja en el ánimo y en la forma de habitar los espacios: empezar el nuevo año con la casa en condiciones no solo es práctico, sino también una forma de renovar energías y encarar el 2026 con mayor tranquilidad.

Cosas de la casa para arreglar antes de fin de año

Cambiar o limpiar filtros del extractor: Retirar la grasa acumulada mejora el funcionamiento y evita malos olores en la cocina.

Limpiar rejillas de ventilación: Sacar polvo y suciedad de rejillas del baño y la cocina mejora la circulación de aire y previene humedad.

Ajustar picaportes y bisagras: Apretar tornillos flojos elimina ruidos molestos y alarga la vida de puertas y muebles.

Destapar y limpiar desagües: Quitar restos acumulados evita malos olores y posibles obstrucciones futuras.

Limpiar rieles de ventanas y puertas: Retirar tierra y polvo mejora el deslizamiento y el cierre correcto.

Arreglos en casa.