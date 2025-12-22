EN VIVO
Para arrancar el 2026 en orden: arreglos en casa que podés hacer antes de que termine el año

Toda persona a cargo de una casa suele acumular tareas pendientes, muchas de las cuales pueden hacerse antes de fin de año para arrancar el 2026 equipados y ordenados. 

22 de diciembre, 2025 | 12.26

Se acerca el cierre del año y falta apenas una semana para que termine, por lo que es un buen momento para proponerse arreglar esas pequeñas cosas de la casa que suelen desgastarse y muchas veces se pasan por alto. Tareas como cambiar el filtro del extractor de la cocina, revisar el del aire acondicionado o limpiar los filtros de otros electrodomésticos no suelen ser urgentes, pero sí necesarias para que todo funcione correctamente. 

Este tipo de mantenimiento preventivo ayuda a prolongar la vida útil de los electrodomésticos y evita problemas mayores a futuro. Además de los filtros, también es importante ajustar canillas que gotean, revisar enchufes, cambiar burletes de puertas o ventanas y controlar el estado de los desagües. Se trata de acciones simples que no requieren grandes obras, pero que mejoran el funcionamiento general del hogar y aportan comodidad en el día a día.

Por último, dedicar tiempo a estas tareas tiene un impacto positivo en la organización y el bienestar personal. Arreglar lo que está desgastado genera una sensación de orden y cuidado que se refleja en el ánimo y en la forma de habitar los espacios: empezar el nuevo año con la casa en condiciones no solo es práctico, sino también una forma de renovar energías y encarar el 2026 con mayor tranquilidad.

Cosas de la casa para arreglar antes de fin de año

  • Cambiar o limpiar filtros del extractor: Retirar la grasa acumulada mejora el funcionamiento y evita malos olores en la cocina.

  • Limpiar rejillas de ventilación: Sacar polvo y suciedad de rejillas del baño y la cocina mejora la circulación de aire y previene humedad.

  • Ajustar picaportes y bisagras: Apretar tornillos flojos elimina ruidos molestos y alarga la vida de puertas y muebles.

  • Destapar y limpiar desagües: Quitar restos acumulados evita malos olores y posibles obstrucciones futuras.

  • Limpiar rieles de ventanas y puertas: Retirar tierra y polvo mejora el deslizamiento y el cierre correcto.

Arreglos en casa.

  • Revisar y cambiar burletes: Reemplazar burletes gastados mejora el aislamiento térmico y acústico.

  • Limpiar campana y rejillas del horno: Quitar grasa acumulada mejora la higiene y el rendimiento del electrodoméstico.

  • Ajustar o reemplazar tapas de enchufes: Asegura una mejor estética y mayor seguridad eléctrica.

  • Revisar griferías: Ajustar pérdidas pequeñas evita goteos y desperdicio de agua.

  • Ordenar y limpiar alacenas: Revisar vencimientos y limpiar estantes mejora la higiene y el orden general.

  • Limpiar luminarias y pantallas: Quitar polvo permite que la luz ilumine mejor y el ambiente se vea más prolijo.

  • Revisar sellados de baño y cocina: Rehacer siliconas deterioradas evita filtraciones y humedad.

