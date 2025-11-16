La limpieza de la freidora de aire es trascendental para su funcionamiento.

En los últimos años, las freidoras de aire se convirtieron en uno de los electrodomésticos de cocina más utilizados en millones de hogares alrededor del mundo, dadas las facilidades que supone para preparar comidas. En cuanto a su limpieza, existe un truco que no falla para quitarle hasta el último gramo de grasa.

Es importante sacar la grasa acumulada de las freidoras de aire porque, aunque usen muy poco aceite, los restos de grasa y alimentos pueden quemarse con el uso, generar malos olores, afectar el sabor de las comidas y reducir la vida útil del aparato. Mantenerla limpia también evita la proliferación de bacterias y mejora el funcionamiento del sistema de circulación de aire.

Además, es mejor comer comida hecha en la freidora de aire porque permite obtener preparaciones crocantes usando mucho menos aceite que la fritura tradicional, lo que reduce calorías y grasas saturadas sin perder sabor, convirtiéndola en una opción más saludable y práctica para el día a día.

Trucos caseros para sacar la grasa de la freidora de aire

Vinagre tibio con agua: Mezclá partes iguales de vinagre y agua caliente, rociá el interior y dejá actuar 10 minutos. El vinagre afloja la grasa pegada y facilita retirarla con una esponja suave.

Bicarbonato y limón: Hacé una pasta con bicarbonato y jugo de limón, aplicala en las zonas más sucias y dejala actuar unos minutos. La mezcla desincrusta la grasa sin rayar la superficie.

Remojo de la fuente: Llená la bacha con agua caliente y unas gotas de detergente. Sumergí la fuente de la frediora 20 o 30 minutos para que la grasa se desprenda sola antes de fregarlo suavemente.

Ciclo de vapor: Colocá en la freidora un recipiente apto con agua y un chorrito de vinagre, encendela 3–5 minutos. El vapor afloja la suciedad interna, permitiendo limpiarla sin esfuerzo.

Comida en freidora de aire.