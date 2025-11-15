Un solo ingrediente: el truco casero más fácil y efectivo para limpiar el ventilador sin arruinarlo.

Existe un truco casero muy efectivo con un solo ingrediente para limpiar el ventilador y dejarlo como nuevo. Con los usos, es normal que los ventiladores de pie acumulen suciedad, polvo y pelusas.

Muchas personas utilizan bicarbonato de sodio o lavandina para limpiarlos, pero los expertos recomiendan un truco más sencillo: con vinagre blanco. Este truco de limpieza casero es el más simple, práctico y efectivo, además del más económico.

Cómo limpiar el ventilador con vinagre

Fundamental: antes de empezar, asegurate de que el ventilador esté desenchufado. Luego, seguí este paso a paso:

Prepará una mezcla de una parte de vinagre y dos partes de agua. Podés meterla dentro de un rociador para que sea más fácil colocarla. Humedecé un paño de microfibra con esa solución (es mejor aplicarla sobre el trapo y no directamente sobre el aparato). Pasá el paño por las aspas, la rejilla y toda la superficie exterior. El vinagre ayuda a disolver la suciedad y elimina los malos olores. Si necesitás una limpieza más profunda, podés scarle la rejilla frontal y lavarla con detergente neutro. Secá bien todas las piezas antes de volver a armarlo.

Truco extra para evitar que el polvo vuelva rápido

Si querés prolongar la limpieza, podés frotar con mucho cuidado las aspas ya secas con un paño apenas humedecido con aceite esencial de limón o eucalipto. Además de perfumar el ambiente, esto va a crear una ligera película que evita que el polvo se adhiera con facilidad.

¿Cada cuánto conviene limpiar el ventilador con vinagre blanco?

La frecuencia de limpieza de los ventiladores depende de qué tanto lo uses, pero se recomienda hacer una limpieza rápida cada dos semanas durante el verano. A esto, le podés sumar una limpieza profunda (desmontándolo) cada dos o tres meses.

Si está en ambientes con mucho polvo o humedad, lo ideal es que lo hagas todavía más seguido. Para que dure más tiempo en buenas condiciones, una buena idea es guardarlo cubierto con una sábana o tela o dentro de una bolsa cuando termina el verano, para evitar que acumule tierra.

El vinagre blanco, ¿puede dañar el ventilador?

Muchas personas se preguntan si el vinagre blanco puede arruinar las piezas metálicas del ventilador, pero esto no es así. La idea de este truco no es aplicar directamente vinagre sobre el aparto, sino justamente rebajarlo con agua y aplicarlo despacio con un paño. Lo que se debe evitar es que entre agua dentro del equipo, pero esto no va a suceder si humedecés el paño con la mezcla con mucho cuidado.