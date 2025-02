Chau TN: se va un histórico del canal y hay sorpresa en la televisión

TN se despide de una de sus figuras.

TN Todo Noticias es uno de los canales de noticias más vistos de la televisión argentina y en él trabajan muchas figuras que se especializan en distintas temáticas. Una de ellas realizó un anuncio sorpresivo para el ambiente del espectáculo: tomó la decisión de renunciar a la señal después de siete años y explicó los motivos.

El miércoles 5 de febrero, uno de los periodistas con más trayectoria en TN publicó un video en sus redes sociales para anunciar su portazo del canal. Si bien dejó en claro que le da una sensación de "congoja" el hecho de abandonar su lugar de trabajo, lo hizo porque consideró una mejor oferta.

Leo Paradizo trabajó en el programa Tempraneros, conducido por Sergio Lapegüe.

Se trata de Leo Paradizo, el periodista deportivo que trabajó en Tempraneros, el ciclo que condujo Sergio Lapegüe hasta diciembre de 2024 junto con Roxy Vázquez. Según reveló, va a continuar su carrera en América TV, justamente en el nuevo programa de Lapegüe, quien también se fue de TN, en su caso, después de 34 años.

"Sepan que no me resulta sencillo grabar este video, pero sentí la necesidad por estas horas de comunicarles que me voy de TN", indicó. "Es una decisión muy personal a partir de una propuesta laboral donde apuesto al crecimiento en A24. Creí que era el momento de cambiar", consideró Paradizo sobre su salida.

La estrella que eligió TN para reemplazar a Sergio Lapegüe

Sergio Lapegüe fue durante décadas uno de los periodistas más relevantes de la grilla de programación de TN y por es emotivo su salida del canal generó cambios bruscos en la programación. Su compañera histórica siempre fue la periodista Roxy Vázquez y tiene que ver con ella la noticia sobre la decisión del canal.

Vázquez y Lapegüe compartían el ciclo matutino Tempraneros en TN y su dupla es una de las más recordadas por los fanáticos del canal. En ese sentido, la revelación sobre lo que ocurrirá con la comunicadora en el 2025 causó sorpresa entre los televidentes: tendrá su propio programa.

Roxy siempre estuvo vinculada al mundo de la farándula y el espectáculo y, de hecho, hace algunos años formó parte del magazine de arde Mujeres en El Trece. Para aprovechar esa faceta de la conductora, desde TN le darán un ciclo a su estilo, que llevará adelante a partir del próximo año entre las 15 y las 17, según informó Laura Ubfal.

"Es un momento muy especial para todo el equipo, para todos nosotros. Es un momento especial porque es el último día de Lape acá, al aire. Nada más y nada menos que con 34 años en un mismo canal. Por mi parte, agradecerte y decirte que han sido 10 años... Es difícil a través de las noticias atravesar la pantalla. No estamos haciendo un magazine u otros tipos de programas. La verdad que siento que hemos logrado como pareja atravesar la pantalla y meternos en la casa de la gente. Y eso está buenísimo", comenzó la periodista.