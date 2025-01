Chau Marcelo Bonelli: estupor por la histórica decisión de TN

Chau Marcelo Bonelli: la rotunda decisión de TN que afecta al periodista.

Malas noticias para Marcelo Bonelli, uno de los periodistas más leales al Grupo Clarín. En las últimas horas TN tomó una drástica medida que afecta al periodista de cara a su agenda laboral en el 2025.

Hace pocos días TN lanzó su spot promocional en el que mostró todos los programas que serán parte de su grilla en el 2025 y el periodista Marcelo Bonelli ya no forma parte de TN Central, ya que fue reemplazado por Franco Mercuriali. Aún así, Bonelli volverá a TN en marzo con el ciclo A dos voces, a las 23 horas junto a Edgardo Alfano.

Por otro lado, Radio Mitre confirmó que Marcelo Bonelli será el reemplazante de Jorge Lanata de cara al 2025: irá de lunes a viernes en el segundo segmento de la mañana, es decir, de 10 a 13. La noticia causó sorpresa tanto en los oyentes como en colegas del medio radial y por el momento, se desconoce quién será el equipo que acompañe al periodista que trabaja en El Trece.

"Una alegría y un honor conducir la media mañana de @radiomitre . Con todo un equipazo y una emisora líder de la radiofónia argentina . Gracias a todos por las buenas ondas . Vamos a hacer periodismo", anunció Marcelo Bonelli días atrás en su cuenta de Instagram para anunciar que seguirá el legado de Jorge Lanata en su horario. La muerte de Jorge Lanata causó múltiples reacciones en el mundo de los medios por su ingerencia en este ambiente. En el último tiempo, el periodista estaba al frente de dos ciclos: PPT por El Trece; y Lanata Sin Filtro por Radio Mitre.

Mirtha Legrand acorraló a Bonelli en vivo por El Trece: "No lo tomes a mal"

Mirtha Legrand realizó un comentario que dejó en evidencia a Marcelo Bonelli, uno de los invitados a su programa que se emite los sábados por la noche. La conductora de El Trece interrumpió al periodista mientras se encontraba hablando de política y su reacción despertó todo tipo de reacciones entre los invitados.

El sábado 25 de noviembre, Mirtha Legrand convocó a Marcelo Bonelli, Guillermo Francos, Guadalupe Vázquez y Ángela Leiva para que sean sus invitados. Fiel a su estilo, "La Chiqui" arrojó un comentario inesperado en la cara del conductor de Arriba Argentinos.

"Qué rubio estás, Bonelli", dijo Mirtha. En medio de risas que se escucharon de fondo, el periodista respondió: "Es la luz". "¿Te teñís el pelo", volvió a indagar la conductora de 95 años mientras que Bonelli le repetía que era la luz. "¿Un poquito de agua oxigenada tenés?", insistió.

"No, lo que pasa es que hoy fui a nadar y el cloro me hace así", aclaró. Frente a la reacción tímida de Bonelli, Mirtha apaciguó las cosas por las dudas de que se haya sentido acorralado. "Marcelo, son chistes que yo hago. No lo tomes a mal", señaló. "Me pareció buenísimo", respondió el periodista dando a entender que no se tomó a mal su comentario.