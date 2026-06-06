Chau acné: la mascarilla casera para quitar los granitos en tan solo días.

Hay una mascarilla casera que te ayuda a combatir el acné y eliminar los granitos en muy pocos días, simplemente con dos ingredientes naturales. Las mascarillas naturales son una opción suave y amable para la piel que podés experimentar en casa si no tenés productos especiales para el acné.

También pueden ser un buen complemento para combatir los granitos. Sin embargo, lo ideal es siempre acudir con un dermatólogo para buscar una solución a largo plazo. En el mientras tanto, podés probar esta mascarilla casera que se prepara a base de arroz y avena.

"El arroz ayuda a iluminar la piel y mejorar la textura, y la avena es súper calmante y ayuda a limpiar los poros. Por eso esta mascarilla deja la piel más suave y luminosa", cuenta Barbie, creadora de contenido beauty.

Receta de mascarilla natural para iluminar la piel y mejorar la textura

Ingredientes

Avena (de preferencia molida).

Arroz.

Agua.

Preparación

Lavá muy bien el arroz con agua colocándolo en un recipiente. Revolvé para extraer toda el agua de arroz que puedas. Separá ese agua y mezclala con 1 cucharada de avena, de preferencia molida, con un poquito de agua de arroz hasta que quede como una cremita. Colocá la avena en el rostro y dejala actuar entre 15 y 20 minutos. ¡Listo! Enjuagá y lavá normalmente tu rostro. Repetí cuantas veces creas necesario.

Las ventajas de esta mascarilla y cosas a tener en cuenta

La avena es un ingrediente ampliamente utilizado en productos para pieles sensibles porque ayuda a reducir la irritación y aporta hidratación. Además, contiene compuestos antioxidantes y antiinflamatorios que pueden contribuir a disminuir el enrojecimiento asociado a algunos brotes.

Por su parte, el agua de arroz se volvió popular en las redes sociales por su capacidad para aportar luminosidad y dejar la piel con una apariencia más uniforme. Aunque sus beneficios siguen siendo objeto de estudio, muchas personas la incorporan a sus rutinas para conseguir una piel más suave y radiante.

Antes de aplicar cualquier mascarilla casera en todo el rostro, los especialistas recomiendan realizar una prueba en una pequeña zona de la piel para descartar posibles irritaciones o reacciones alérgicas. También es importante suspender su uso si aparece ardor, picazón o enrojecimiento.

Si el acné es persistente, doloroso o deja marcas, lo más recomendable es consultar con un dermatólogo para recibir un tratamiento adecuado según las necesidades de tu piel.