Yanina Latorre está en el foco de las críticas. El Cantando 2020 ha tenido un nuevo episodio en torno al escándalo ocurrido con Lola Latorre: tras haber acudido a una fiesta clandestina, se despedirá del certamen. Así lo confirmó su madre en las últimas horas. Sin embargo, Graciela Alfano se metió en el medio de la discusión y la destruyó: la comparó con Lilita Carrió, política macrista que ha protagonizado decenas de papelones.

Hace unos días, Alfano llevó un loro embalsamado al programa Los Ángeles de la Mañana, conducido por Ángel De Brito. Allí, bautizó al animal como 'Aninay', que significa 'Yanina' al revés, en referencia a la pareja de Diego Latorre. Curiosamente, la actriz se lo vendió a una participante del Cantando 2020: "Lo vi, me encantó y pensé que podía ser la mascota perfecta para LAM. Se lo llevé a De Brito, pero estaba Floppy Tesouro y lo quería para su hija Moorea, que le encantan los animales igual que a mí".

Graciela Alfano destruyó a Yanina Latorre y la comparó con Lilita Carrió:

Durante el programa Los Ángeles de La Mañana, Graciela Alfano culpó a Yanina Latorre por los problemas que ha sufrido Lola Latorre a lo largo del Cantando 2020, certamen emitido por El Trece: "Yo no me voy a meter con vos, ni con tu vieja, pero asumamos que vos sos más mala que la peste... Es la acción de Newton: a toda acción viene una reacción".

"Por carácter transitivo el amigo de tu enemigo es tu amigo, o sea te metés con todo el mundo, sos el fiscal de La Nación, parecés Lilita Carrió. ¿Querés salvar a tu hija? Escondete, sacrificate, que vaya Diego Latorre al lado de la chica que lo quiere todo el mundo, a vos te odian".

Como consecuencia, y molesta con el comentario de la actriz, Yanina no se calló y le respondió: "A mí me va bárbaro. No defenestro a nadie. Por eso estoy acá y me va bárbaro. Es todo mentira. Yo creo que soy buena, una madre excelente y llena de amor. Me va bárbaro".

Con el objetivo de seguir avivando el fuego, Alfano le consultó a De Brito: "¿Ángel vos crees que no le están pasando factura a la señora que se hace la boluda?". Luego, volvió a apuntar contra Yanina: "Te la pasás defenestrando a todo el mundo. Vos no te bancás lo que le hacen a tu hija y te escondés del lugar que tenés como madre. Hacete cargo de las cosas que hacés. Si hablaste mal de las hijas de todas... ¿Crees que sos buena realmente? A Lola la odian porque te odian a vos".