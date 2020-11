Explotó contra Nacha Guevara y protagonizó un lamentable momento.

La mediática Yanina Latorre protagonizó otro lamentable hecho en las redes sociales. Luego del regreso de su hija Lola al Cantando 2020, quien también es panelista de Los Ángeles de la Mañana destrozó a Nacha Guevara. La jurado tuvo palabras muy duras para con la joven, motivo por el cual su madre decidió tomar su cuenta de Twitter para liquidarla.

"Tengo una calentura. Que me lleven los demonios. Acabo de decidir que mi hija no vuelve al Cantando. A ella ni Nacha ni nadie le dicen caso perdido. Qué mina de mierda. 80 años al pedo. Decí que Moria Casán tiene dos dedos de frente y es coherente", comenzó diciendo Yanina Latorre, quien se encontraba observando el programa conducido por Ángel de Brito desde la comodidad de su hogar.

Al escuchar la devolución de Nacha Guevara, la mediática optó por sacar a su hija Lola del certamen de canto: "Qué suerte que no fui. Lola me llamó llorando, desesperada. ¿Alguien hace todo tan perfecto como para ajustiicar así a una chica de 19? Nacha Guevara me da vergüenza. Que se ocupe de sus hijos. Que cuente eso, ¿no? Y todos me chupan un huevo. Todos. Nadie va a maltratar a Lola, que fue con una dignidad tremenda".

"Me está llamando todo el mundo para que la saque de ahí. Y ya está. No vuelve", decidió Yanina Latorre, quien recibió críticas por parte de diferentes usuarios cuestionando la imposibilidad que le impuso a su hija para decidir por sus propios medios. En tanto, Lola Latorre ha vivido un momento difícil tanto al aire del Cantando 2020 como fuera de él.

“Tengo ganas de agarrar una Itaka y matar a todos”: Yanina Latorre, completamente sacada

Yanina Latorre tomó una contundente decisión después del escándalo con su hija Lola Latorre, quien fue acusada de asistir a una fiesta clandestina en Mercedes. La hija de Yanina fue suspendida durante 15 días por la producción del Cantando 2020. Ahora, Lola volverá al concurso de canto, pero la panelista de Los Ángeles de la Mañana decidió no ir a apoyar más a su hija.

Latorre informó su decisión a El Trece descargó toda su furia contra quienes se indignaron con su hija por el tema de la fiesta clandestina: "Tengo ganas de agarrar una Itaka y matar a todos. Estoy podrida de que se la agarren con una pendeja pelotuda. Todo por odio hacia mí".