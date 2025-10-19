Un nuevo feriado alegra a los habitantes de Chivilcoy.

Muchos ciudadanos argentinos disfrutarán este miércoles 22 de octubre de un feriado con motivo de un nuevo aniversario fundacional de una localidad de la Provincia de Buenos Aires. Se trata de una opción ideal para cortar semana y juntarse con amigos o familiares en un día libre sin preocupaciones ni obligaciones laborales.

Chivilcoy es la localidad en cuestión, que cumple este miércoles 171 años desde su fundación y por eso sus habitantes no acudirán a sus trabajos, para poder festejar este nuevo aniversario de su pueblo. Esta realidad correrá para los empleados de oficinas públicas, del Banco Provincia y para las escuelas; en el sector privado, cada empleador decidirá qué hacer.

Esta ciudad se encuentra a 167 km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 270 de Rosario y a 630 de Córdoba Capital. El partido de Chivilcoy cuenta con 101 mil habitantes, según el censo de 2023, mientras que la ciudad cabecera tiene 87.5 mil. Desde 2016, la localidad es conocida como “Capital Provincial del Teatro”, ya que allí surgieron los orígenes del teatro argentino y se gestó su desarrollo inicial.

Chivilcoy tiene un diseño urbano basado en el clásico trazado en damero, típico de muchas ciudades argentinas, pero con una particularidad: sus calles están orientadas en “medio rumbo”, es decir, corren en direcciones nordeste-sudoeste y sudeste-noroeste de forma ortogonal casi perfecta. Otro rasgo distintivo es la presencia de numerosos espacios verdes: aunque con el tiempo muchos fueron subdivididos o incluso desaparecieron, hoy la ciudad conserva alrededor de diez plazas distribuidas de manera equilibrada en el casco urbano, además de varias plazoletas, parques y áreas verdes adicionales.

Calendario.

Cuáles son los feriados trasladables y los inamovibles en Argentina

Feriados inamovibles

1° de enero: Año Nuevo.

3 y 4 de marzo: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

18 de abril: Viernes Santo.

1 de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables