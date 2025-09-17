Muchos argentinos disfrutarán de un feriado este 18 de septiembre.

Septiembre es un mes sin feriados nacionales en Argentina y por eso el decreto de asueto para los ciudadanos de dos localidades este jueves 18 generó furor en los afectados. Se trata de una medida tomada con motivo del aniversario fundacional de las ciudades en cuestión.

Gobernador Udaondo y Loma Verde son las localidades cuyos habitantes podrán disfrutar de un día sin acudir a sus actividades laborales este jueves 18 de septiembre. Para que la gente pueda disfrutar de las actividades festival del pueblo sin la interrupción de sus horarios laborales, se tomó esta medida.

Udaondo pertenece al partido de Cañuelas y, según el censo realizado en el año 2010, cuenta con 330 habitantes; mientras que Loma Verde es parte de General Paz, partido que también pertenece a la Provincia de Buenos Aires. Este segundo pueblo es un poco más grande que Udaondo pero igualmente se trata de una localidad con muy pocos habitantes: en el mencionado censo se contaron 657 personas.

Udaondo está ubicado sobre la ruta provincial 215, a 25 km al este de San Miguel del Monte y a 36 km al oeste de Brandsen, con acceso directo a ambas localidades a través de dicha ruta. Para llegar a Cañuelas, el recorrido más próximo consiste en tomar la ruta 215 hasta el acceso a San Miguel del Monte, continuar por la ruta provincial 41 y luego enlazar con la ruta nacional 3 hasta la ciudad cabecera, completando un trayecto total de 68 km.

Por su parte, Loma Verde se conecta directamente con la ruta provincial 215 y se encuentra a 26 km al oeste de la ciudad de Brandsen. El acceso más próximo a Ranchos, cabecera del partido, es a través de la ruta 215 hasta Brandsen sumando la conexión con la ruta provincial 29 hasta el ingreso a Ranchos.

Este jueves 15 de septiembre será feriado para muchos argentinos.

Los feriados nacionales que restan en el 2025

Octubre

Viernes 10: feriado trasladable por el 12/10, Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Viernes 21 : día no laborable con fines turísticos (puente).

Lunes 24: feriado trasladable por el Día de la Soberanía Nacional, que es el 20/11.

Diciembre