El oficial: el lunes 22 de septiembre será feriado y muchos podrá disfrutar de un nuevo fin de semana largo.

Septiembre es un mes sin feriados nacionales en el calendario, por lo que muchas personas se aferran a las fechas de asueto provinciales o municipales. Sin ir más lejos, este lunes 22 de septiembre será feriado en dos localidades bonaerenses, por lo que muchas personas podrás disfrutar de un fin de semana largo.

Precisamente, el lunes post día de la primavera tres localidades bonaerenses podrán disfrutar de una jornada extra de descanso, generando un fin de semana largo de tres días. Las localidades de Chiclana en Pehuajó, y Merlo, en el conurbano bonaerense, podrán disfrutar una jornada extra de descanso.

Esta asueto se debe al aniversario fundacional de ambas localidades, por lo que las escuelas y todos sectores públicos no tendrán actividad en esos días. Esto supone una gran jornada para aprovechar, ya que el próximo feriado nacional es en octubre. Precisamente, en los que resta del 2025, tan solo quedan 4 feriados nacionales y un día no laboral.

Qué otros feriados nacionales quedan en 2025

Con este cambio, el calendario nacional de feriados 2025 se completa con las siguientes fechas: