Qué pasa con el feriado del 12 de octubre en Argentina 2025: la fecha confirmada

El Gobierno confirmó qué va a pasar con el feriado del 12 de octubre.

El Gobierno confirmó que el feriado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que caía domingo en 2025, se trasladará al viernes 10 de octubre, lo que generó un fin de semana largo de tres días. La medida apunta a incentivar el turismo interno y reactivar sectores clave de la economía.

La decisión fue oficializada a través de la Resolución 139/2025, publicada en el Boletín Oficial, y fue celebrada por el sector turístico, que reclamaba previsibilidad en el calendario de feriados. Con esta jugada, el Gobierno busca dar aire a una de las áreas más golpeadas por la crisis económica y a la vez garantizar movimiento en gastronomía, transporte y comercio regional.

La semana pasada, con el decreto 614/2025, ya se había habilitado la posibilidad de trasladar feriados cuando coincidan con fines de semana. La norma aclaró un vacío legal de la Ley 27.399, que no contemplaba qué hacer en esos casos. Ahora, la Jefatura de Gabinete puede mover la fecha al viernes anterior o al lunes siguiente.

Octubre con respiro: tres días de descanso asegurados

Del viernes 10 al domingo 12 de octubre habrá un nuevo fin de semana largo. Fuentes del sector turístico aseguran que la medida era esperada desde hace meses: en ciudades como Bariloche, Mar del Plata o Iguazú se proyecta un pico de reservas, en línea con lo ocurrido en años previos, cuando hubo fines de semana XL.

La decisión no es menor: octubre es un mes bisagra, con una economía tensionada. La política de trasladar feriados busca repetir el efecto “micro escape” que ya demostró resultados positivos después de la pandemia, cuando los fines de semana largos se transformaron en motor de consumo interno.

Qué otros feriados quedan en 2025

Con este cambio, el calendario nacional de feriados 2025 se completa con las siguientes fechas:

Viernes 10 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladado).

Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladado). Viernes 21 de noviembre: día no laborable con fines turísticos.

día no laborable con fines turísticos. Lunes 24 de noviembre: feriado por el Día de la Soberanía Nacional.

feriado por el Día de la Soberanía Nacional. Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Día de la Inmaculada Concepción de María. Jueves 25 de diciembre: Navidad.

Un trasfondo cultural que se reabre cada año

El traslado del feriado también reaviva el debate sobre el sentido del 12 de octubre. Desde 2010, cuando se cambió su denominación a Día del Respeto a la Diversidad Cultural, la fecha se resignifica al visibilizar las luchas de los pueblos originarios y sus reclamos históricos.