Qué pasa el 12 de septiembre: confirman feriado en Buenos Aires y se arma un fin de semana de cuatro días

Se viene un fin de semana largo tras el feriado del 12 de septiembre.

El calendario 2025 en Argentina indica que se viene un nuevo feriado en el noveno mes del año. Se trata del viernes 12 de septiembre, ya que en el documento oficial figura que será una jornada donde miles de personas no trabajarán y se dieron a conocer detalles de esta medida tomada por el gobierno de la Provincia.

Por qué será feriado el viernes 12 de septiembre

El gobierno bonaerense oficializó que el viernes 12 de septiembre será feriado en Baigorrita, localidad del partido de General Viamonte. La medida se suma al Día del Maestro, que se conmemora el jueves 11, y configura un fin de semana largo de cuatro jornadas para quienes se vean alcanzados por la disposición.

El feriado fue dispuesto a través de la Resolución 157/2025, publicada en el Boletín Oficial, en conmemoración de la fundación de la localidad. De esta manera, se trata de un asueto de carácter local, que beneficia únicamente a los trabajadores del sector público y del Banco Provincia con sede en Baigorrita. Más allá de su alcance limitado, el calendario hace que muchas familias aprovechen la ocasión para armar una escapada: el jueves 11 no habrá clases en las escuelas bonaerenses por el Día del Maestro, lo que de hecho abre la posibilidad de tomarse un descanso desde ese día hasta el domingo 14.

Para los habitantes de General Viamonte, el feriado significa también un reconocimiento simbólico a la historia de Baigorrita, que este año celebra un nuevo aniversario de su fundación. El festejo incluye actividades culturales y recreativas organizadas por el municipio. El impacto turístico podría sentirse en las ciudades cercanas, como Junín, Bragado o Lincoln, que suelen recibir visitantes de la zona cuando se arma un fin de semana largo. Comercios gastronómicos, alojamientos y estaciones de servicio son algunos de los rubros que esperan una mayor actividad durante esas jornadas.