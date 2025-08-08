¿Cómo se puede recuperar el gas de la gaseosa?

Cómo se recupera el gas de la gaseosa.

Hay una gran cantidad de trucos en las redes sociales como también en varias partes de internet sobre cómo combatir el escape del gas de la gaseosa, debido a su ausencia genera que se pierda parte del sabor tan característico que las diferencia de otras bebidas. Hay un método para recuperarlo y que el líquido quede como nuevo después de ser abierto.

Los consejos que se desprenden para su conservación van desde exprimir de gran manera el envase para que el gas tenga poco espacio y quede retenido, colocarlas en las puerta de la heladera, voltearlas para que el compuesto siempre se aloje en la base y así un sin fin de trucos. Un problema a resolver por personas que tienen a este tipo de bebidas como su principal fuente de hidratación diaria y que le es muy difícil desprenderse de ellas.

"Un amigo que es fan de la coca cola (no puede estar un día sin tomar) le dijimos: a que no podés estar una semana sin tomar coca cola. Van 3 días sin que tome y hoy lo vimos y nos dice 'Hola amigos yo estoy bien, ustedes cómo están'", expresó Barbie_Context, como figura su usuario de X (Ex Twitter). Esto es producto de que el azúcar y la cafeína son extremadamente adictivos y dejarlos de un día para el otro puede provocar un trastorno de abstinencia.

"Los refrescos se estima que son 45 minutos los que tarda desde su consumo en aumentar la producción de hormonas como la dopamina y la serotonina, de acuerdo a Laura Moreno Altamirano, investigadora del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, este es un efecto similar al que tiene la heroína", expresan desde El Sol de Puebla. Lo mejor en estos casos es hacerlo de manera gradual y reemplazarlas con otro tipo de bebidas o un mayor consumo de agua.

¿Cómo se recupera el gas?

Lo primero a mencionar es que se trata de un proceso bastante complejo de llevar a cabo, debido a que el gas se escapó del líquido y no es para nada fácil que se vuelva adherir. Existe una manera de hacerlo casero pero es necesario comprar un instrumento como lo es una máquina de hacer soda.

En ella se debe colocar la gaseosa que se quedó sin gas o que lo está comenzando a perder con el objetivo de que pueda recuperar cierto sabor original. Es necesario revisar los datos del fabricante porque no todos los equipos soportar las bebidas con azúcares y pueden que se dañen en el proceso. Algunas solo se aconsejan usar agua, debido a que fueron diseñadas para transformarla en soda.

El resto de los consejos para recuperar el gas de la gaseosa van desde el uso de hielo seco o hacer uso de bicarbonato de sodio. Aunque este último no dispone de un elevado grado de efectividad, ya que provocará cierta efervescencia que no durará mucho y hay riesgo de que la bebida cambie de sabor.