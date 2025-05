¿Cuál es la medida exacta de fernet y coca?

Cuáles son las medidas para el fernet

Una de las bebidas alcohólicas más populares de la Argentina es el Fernet, debido a que es mucho más que un trago si no que dispone de un uso social muy marcado. Aunque esto último puede provocar ciertas diferencias porque no todos lo preparan de la gran manera. Hay diferentes versiones, pero hay una que se alza como la oficial.

Al momento de pensar en una bebida que se consume a lo largo y a lo ancho del país, no hay dudas que el Fernet tiene un lugar privilegiado. No solo porque es ideal para tomar en la barra de un bar, sino que también puede disfrutarse mientras se hace un asado, en un día de pesca o se está en un cumpleaños. Son muchos los usos que dispone como las medidas elegidas para su elaboración. Algo que despierta varios debates sobre cómo armar uno perfecto.

"Falleció el Fernet", expresó Fabipa90, como figura su usuario de X (Ex Twitter). La imagen muestra a una joven en un bar con una bolsa de plástico que en su interior dispone de la bebida. Si bien, hay diversas maneras de elaborarla como también envases, el hecho de que no esté dentro de una jarra o vaso es bastante llamativo. "La bolsa de hidratación del runner cordobés", comentó un persona de manera irónica.

"Si no pierde el gas es buena para una juntada con amigos. Podés tener preparados muchos en el freezer, los vas sacando de a uno y no hay que lavar los vasos después. Te ahorras el hielo y evitas que quede aguado", justificó una segunda persona. "Solo le veo una utilidad a eso y es que me lo inyecten en las venas como un suero", señaló un hombre. El rechazo fue generalizado y en algunos casos hicieron énfasis en el aspecto bromatológico del envase.

¿Cuál es la medida ideal?

Lo primero a mencionar es que la medida ideal siempre depende de la tolerancia de una persona al sabor del Fernet, debido a que algunos prefieren que sea un poco más amarga la sustancia mientras que otros apuntan a un gusto más dulce que es producto de la gaseosa. Sin embargo, existe una recomendación que es brindada por Branca sobre cómo elaborar el trago para obtener el mejor resultado posible a partir del producto que ponen a la venta.

"El clásico argentino: Fernet, gaseosa Cola y hielo. Para la combinación de sabores perfecta, la proporción es importante: la manera perfecta es siempre con mucho hielo, 30% de Fernet y 70% de bebida Cola. El objetivo es lograr 2 centímetros de espuma", expresa la empresa desde su web. Además, le señala a los consumidores que es recomendable utilizar un vaso long drink para su disfrute. Uno que debe ser de forma moderada.

¿Cómo elaborar tragos con Fernet?

La combinación con gaseosa cola no es la única que se ajusta de gran manera con el Fernet, debido a que existen otras posibilidades con sabores muy variados que son aconsejables consumir. Son tragos que no demandan un enorme conocimiento de colectaría para elaborarlos, solo alcanza con seguir los pasos y respetar los ingredientes señalados.