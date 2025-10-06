Cuánto aumentaron los modelos de Toyota en octubre del 2025.

Toyota confirmó sus nuevos precios para octubre de 2025, con aumentos que promediaron un 5,2 por ciento en toda su gama. Esta actualización llega en un contexto en el que la marca japonesa se posicionó como la terminal líder en ventas en Argentina durante el año, con un total de 81.488 operaciones entre enero y septiembre, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

En ese periodo, el modelo más elegido por los argentinos fue el Yaris, que acumuló 26.023 unidades vendidas. Lo sigue muy de cerca la pickup Hilux, con 24.581 operaciones, y en tercer lugar aparece el SUV Corolla Cross, con 15.861 ventas en lo que va del año.

Cuáles son los modelos más económicos de Toyota

El Yaris continúa siendo el vehículo más accesible dentro del catálogo de Toyota para octubre. La versión base XS 1.5 CVT se ofrece a $30.023.000, mientras que la variante más equipada, la S 1.5 CVT, alcanza los $35.866.000. Estos precios lo mantienen como una opción económica para quienes buscan un auto compacto y confiable.

En segundo lugar, el Toyota Corolla sigue siendo uno de los pocos sedanes con buena demanda en el mercado local. Su versión inicial, la 2.0 XLI CVT, se posiciona cerca de los $38.270.000, mientras que la versión híbrida HEV 1.8 SEG eCVT llega a $49.434.000, reflejando la apuesta de la marca por las tecnologías más eficientes.

El tercer lugar en precios corresponde al SUV Corolla Cross, que también se destaca entre los 10 más vendidos del país. La versión básica XLI 2.0 CVT cuesta $46.161.000, mientras que el modelo híbrido SEG HEV 1.8 eCVT se ofrece a $57.020.000, consolidando su popularidad en el segmento de SUV medianos.

Por último, la pickup Hilux mantiene su liderazgo en su categoría y se ubica como el tercer vehículo más vendido en septiembre. La variante 4x2 DX MT con cabina doble parte de $47.106.000, y el tope de gama 4x4 SRX AT alcanza los $80.666.000, reflejando la fuerte demanda que tiene en el mercado local.

Con estos valores, los cuatro modelos más económicos del portfolio Toyota en Argentina para octubre de 2025 quedan claramente definidos, ofreciendo opciones para distintos gustos y necesidades. Además, la marca prepara novedades para los próximos meses, incluyendo el lanzamiento de su SUV más barato en el país, una movida que seguramente impactará en el mercado y en la competencia.