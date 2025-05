¿Por qué se debe soplar el carbón del asado?

Por qué hay que soplar al carbón

Al momento de preparar un asado son varios los consejos que se desprenden para que el resultado final entregue una comida en óptimas condiciones. Uno de ellos se encuentra vinculado con el carbón y la necesidad de arrojarle aire durante algunos minutos antes de que la carne sea colocada sobre los fierros y que impactará de gran manera en la cocción de la misma.

Las formas de prender el fuego en una parrilla son muy variadas, pero todo queda sujeto a la técnica que le sea más cómoda y útil a la persona encargada de hacer el asado. Esto va desde los materiales a utilizar, la manera en la que se agrupan las brasas y si se aplican determinadas técnicas con el fin de que las llamas crezcan en intensidad y no se apaguen con el paso del tiempo.

"¿Sabían esa técnica legendaria?", expresaron desde Cordobeculiau, como figura el usuario de Instagram. En el video se puede apreciar cómo una persona decidió prender el fuego para el asado con el carbón dentro de la bolsa para luego desparramarlo sobre la parrilla. Además, por uno de los orificios del paquete le da aire con un efecto inmediato en la cantidad de humo que comienza a salir. Esto despertó varios comentarios

"Pensé que lo estaba usando de pipa", señaló un hombre. Sin embargo, lo más particular fue que muchos se quejaron de que estaba haciendo uso del carbón y no madera para realizar el asado. Una elección que no cambia tanto el resultado, pero si es cierto que la madera que se utilice puede darle otro gustito a la carne cuando se encuentre lista. "Para los que critica por el uso de carbón, en Córdoba por su humedad, hay regiones donde es difícil conseguir leña seca", comentó una persona.

Una de las acciones que muestra el video es que la persona encargada de prender el fuego del asado decidió soplar la bolsa y la cantidad de humo creció de manera exponencial. Esto tiene un motivo y es fácil de entenderlo a partir de cuatro consideraciones que se deben recordar al momento de prender un fuego.

Para saber si está listo: si hay chispas y las brasas brillan es porque está para cocinar.

si hay chispas y las brasas brillan es porque está para cocinar. Distribuir el calor: de esta manera el fuego se distribuye y evita la presencia de zonas frías.

de esta manera el fuego se distribuye y evita la presencia de zonas frías. Mantener el encendido: se evita que el fuego se apague y ayuda a mantener la temperatura.

se evita que el fuego se apague y ayuda a mantener la temperatura. Encendido: el aire ayuda a que el fuego prenda de mejor manera y se vaya extendiendo por toda la parrilla.

¿Qué no usar para prender fuego?

En los comentarios del posteo de Instagram se armó un interesante debate sobre el uso de carbón o leña para iniciar el fuego que permitirá disfrutar del asado. Dos elementos que son aconsejados tanto por los expertos de cocina como por los bomberos al momento de cocinar. Sin embargo, hay otros tres que no están permitidos porque pueden dañar la comida y generar consecuencias negativas.

No se aconseja hacer uso de nafta, alcohol y querosén para cocinar carne a la parrilla porque no todos toman los recaudos necesarios para maniobrarlos. Además, son líquidos que al quemarse puede dañar a los alimentos y desprenden una serie de sustancias tóxicas que bajo ninguna circunstancia tienen que ingresar dentro del organismo.