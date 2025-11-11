Pingüinos de Humboldt corren el riesgo de seguir disminuyendo en Chile: advierten científicos

FOTO DE ARCHIVO: Pingüinos de Humboldt, en Chile

1 nov (Reuters) -Científicos chilenos alertaron sobre los crecientes riesgos que enfrenta la menguante población mundial de pingüinos de Humboldt, una de las pocas especies que habita en costas rocosas de regiones con temperaturas más cálidas, luego de que las autoridades la declararan en peligro de extinción.

La costa chilena del Pacífico alberga al 80% de los pingüinos de Humboldt que existen en el mundo.

Científicos de la Universidad de Concepción estiman que su número se ha reducido a menos de 20.000 ejemplares, desde los aproximadamente 45.000 que existían a finales de la década de 1990.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Organizaciones internacionales consideran a la especie vulnerable y prohíben su comercio. A fines del mes pasado, el ministerio chileno de Medio Ambiente la reclasificó como "en peligro de extinción".

Sin embargo, los biólogos temen que su número continúe disminuyendo.

La competencia por alimento con la pesca comercial, la pérdida de hábitat, la contaminación, la gripe aviar y el agravamiento de los impactos del cambio climático han contribuido a la disminución de su población.

"La serie de amenazas que hoy día enfrenta el pingüino no han disminuido", declaró a Reuters Guillermo Cubillos, biólogo marino del Zoológico Nacional de Chile.

"Si esto persiste en el tiempo, si estas amenazas persisten, lo más probable es que esta especie pase de peligro a peligro crítico y de ahí hay un paso muy corto a que la especie desaparezca definitivamente", agregó.

Paulina Arce, veterinaria experta en el pingüino, afirmó que la especie está amenazada por muertes accidentales en redes de pesca, así como por la competencia por los recursos marinos, y que la reclasificación exige una legislación más estricta para la pesca sostenible, tanto a nivel industrial como artesanal.

"No sirve de nada recategorizar una especie si no hay medidas asociadas para que esta especie pueda seguir viviendo y alimentándose en sus lugares", declaró.

Según Arce, la legislación es clave para que "podamos convivir con la naturaleza y no solamente verla como un recurso extractivo".

Con información de Reuters